Що можна зробити з залишками паски після святкування Великодня: викидати точно не можна!

В Україні відсвяткували Великдень і у багатьох після застілля залишилася певна кількість продуктів, які можуть швидко зіпсуватися. У великих родинах, де заведено багато готувати на свято, залишаються не тільки салати та ковбаси, а й головні атрибути Великодня - паски та відварені яйця. І якщо яйця можна пустити на салати чи сніданки та тримати певний час у холодильнику, з паскою - так не вийде.

Що можна зробити з залишками випічки після Великодня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що робити з залишками паски точно не можна

Згідно з народними повір'ями, залишки паски, навіть якщо вона зіпсувалася чи зовсім засохла - викидати у відро для сміття категорично не можна. І це стосується, як покупної, так і домашньої та освяченої у церкві випічки.

Бажано випікати стільки пасок, скільки ви встигнете з'їсти та подарувати своїм близьким.

Але випадки бувають у житті різні, тому є поради й на випадок форс-мажору.

Якщо виникла потреба позбавитися залишків паски, то можна закопати її в такому місці, де ніхто не ходить, не їздять машини та не копають городи.

Ще засохлу паску можна викинути у воду, але це має бути чиста річка чи струмочок. У болото чи мутну воду - викидати не можна.

Також можна залишки випічки спалити, а попіл закопати у землю в місці, де ніхто не ходить та не їздить.

Що можна ще зробити з залишками паски

Зробіть сухарі

Наріжте залишки випічки на квадратні шматочки та викладіть на деко. Розігрійте духовку на 100 градусів та виключайте. У теплу духовку поставте деко та залишіть підсихати. Такі сухарики можна подавати до чаю або використати у їжу.

Основа для торту

Візьміть залишки паски (приблизно 150 г) та 100 г м'якого вершкового масла. Зробіть з паски крихту - за допомогою блендера. Змішайте крихту з маслом та викладайте у форму для випікання - розділіть по всій формі.

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Відправляємо туди основу для торта чи пирога на 10-12 хвилин. Потім її можна використати для приготування чизкейка, пирога з варенням чи кремом.

Зробіть десерт

Шматочки паски покладіть у глибоку ємність, залийте йогуртом, варенням чи згущеним молоком, або приготуйте крем. Потім відправляйте ненадовго у холодильник, щоб тісто просочилося вологою. Готову суміш прикрасьте ягодами чи тертим шоколадом.