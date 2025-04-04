Что нельзя оставлять грязным после зимы? 9 вещей в доме, которые часто забывают почистить

Весенняя уборка создает чистую и уютную атмосферу в доме перед приходом жарких дней. И в ней есть этапы, которые нельзя пропустить.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает со ссылкой на издание Real Simple о вещах и местах, которые обязательно надо убрать и почистить после зимы.

Шерстяные свитера и верхняя одежда

Перед тем как убрать зимнюю одежду на хранение, ее нужно хорошо постирать или отдать в химчистку. Если оставить ее с пятнами или частицами пота, это может привести к появлению неприятного запаха или даже вредителей. Не забудьте также постирать шапки, шарфы и перчатки, которые часто накапливают грязь, но редко попадают в стирку.

Противень и формы для выпечки

Сезон выпечки не заканчивается никогда, но после активного использования противни и формы нуждаются в основательной чистке. Остатки жира и выпеченных продуктов могут пригореть и затруднить дальнейшее использование. Для очистки можно использовать соду, уксус или специальные средства для удаления жировых загрязнений.

Духовка

Если вы активно использовали духовку зимой, весной ей точно нужна генеральная уборка. Устранение пригоревших остатков пищи сделает ее не только чище, но и безопаснее для приготовления блюд. Используйте натуральные средства, такие как сода и лимонный сок, чтобы избежать агрессивной химии.

Коврики возле дверей

За зиму на входных ковриках накапливается много пыли, песка и соли, которая приносится вместе с зимней обувью. Весна - идеальное время, чтобы их вытряхнуть, постирать или даже заменить на новые. Чистые коврики помогут поддерживать порядок в доме и уменьшить количество пыли на полу.

Весенняя уборка создает порядок в доме на весь теплый сезон (фото: Freepik.com)

Одеяла и постельное белье

Весной стоит заменить теплые зимние одеяла на более легкие летние варианты. Перед тем как спрятать зимнюю постель, постирайте ее и дайте высохнуть на солнце - это избавит влагу и вернет объем наполнителю. Если вы оставляете одеяло на месте, все равно освежите его после длительного использования.

Окна и москитные сетки

После зимы окна покрываются грязью и пылью, поэтому их мытье является важной частью весенней уборки. Протрите стекла с обеих сторон и не забудьте о москитных сетках, которые также накапливают пыль. Для глубокой очистки можно использовать мыльный раствор и мягкую щетку.

Декоративные подушки и пледы

В течение холодных месяцев подушки и пледы накапливают пыль, шерсть домашних животных и пятна от еды или напитков. Весна - отличное время, чтобы постирать или хотя бы проветрить эти вещи на свежем воздухе. Некоторые подушки можно постирать полностью, а чехлы легко освежить в стиральной машине.

Уличная мебель и аксессуары

Если у вас есть садовая мебель, перед началом летнего сезона ее следует тщательно очистить от пыли, паутины и остатков зимней грязи. Подушки и текстильные элементы также нуждаются в стирке, особенно если они хранились на открытом воздухе. Чистая зона для отдыха сделает летние вечера еще более приятными.

Пляжные полотенца и аксессуары

Готовясь к пляжному сезону, постирайте полотенца, пляжные сумки и надувные матрасы. Если они хранились в кладовке или гараже, на них могли осесть пыль и влага. Заблаговременная подготовка поможет вам быть готовыми к первому теплому дню на пляже или у бассейна.