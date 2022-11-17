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Что нельзя делать перед визитом к гинекологу: это важно знать женщинам

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Четверг 17 ноября 2022 22:01
Что нельзя делать перед визитом к гинекологу: это важно знать женщинам Что нельзя делать перед визитом к гинекологу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Регулярные профилактические осмотры гинеколога важны для сохранения здоровья женщины. Правильная подготовка к осмотру уменьшает волнение пациентки перед осмотром и помогает врачу объективно и быстро провести консультацию. Однако есть некоторые вещи, которые категорически запрещено делать перед визитом к врачу.

Об этом сообщила акушер-гинеколог, врач УЗИ Анна Филатова в Instagram.

Что не стоит делать перед визитом к гинекологу

Врач назвала ТОП-5 неправильных действий, среди которых:

  • Волнение по поводу своей интимной стрижки. Врач говорит, что волосы или их отсутствие никак не влияют на качество осмотра;
  • Проводить спринцевание или чрезмерную гигиену Такие действия однозначно противопоказаны, ведь врачу нужна истинная микрофлора влагалища, собственно те выделения, которые есть каждый день;
  • Половой акт перед визитом к гинекологу. Это может дать врачу ложную клиническую картину, поэтому за 2 дня до визита рекомендуется воздержаться от полового контакта;
  • При любых жалобах использовать чудо-препараты с рекламы. Так можно только усугубить ситуацию;
  • Напиться воды до осмотра или за несколько часов перед визитом не пить совсем. Для определенных обследований необходимо разное состояние мочевого пузыря: для осмотра и трансвагинального УЗИ он должен быть не наполнен, а для абдоминального УЗИ - наполнен.

Гинеколог отметила, что с детства человеку присваивают комплексы, непонимание и загадки по поводу своих половых органов. И обычно это считается чем-то непристойным и срамным.

"Но это же такие же органы, как печень или почки. Более того, благодаря им мы можем дать новую жизнь. Себя нужно любить во всех местах", - написала специалист.

Добавим, что перед визитом к врачу нужно опорожнить мочевой пузырь и кишечник. Также необходимо принять душ или ванную и одеть свежее белье. Но особых усилий при подмывании прикладывать не стоит, это может нарушить нормальную микрофлору во влагалище.

Первые дни после окончания менструации - самое оптимальное время для посещения врача.

Что должна сделать каждая женщина

Также врач отметила, что все должны проходить онкоскрининг, который проводится с целью профилактики и раннего выявления разного рода онкологических патологий, заболеваний.

Профилактический онкоскрининг позволяет диагностировать рак и предраковые состояния на начальном этапе развития опухоли и своевременно принять меры по лечению и продлению многолетней, здоровой жизни пациента.

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