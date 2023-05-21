Что нельзя делать перед свадьбой и на ней: будут скандалы, бедность и развод

Свадебные приметы и запреты перед свадьбой

Свидетели должны быть свободными, но не разведенными (к быстрому разводу молодых). Если же свидетели - муж и жена, их брак вскоре распадется.

Если невеста споткнется, когда ее будут забирать из дома родителей, брак будет недолгим и несчастливым.

Если жених уже собрался ехать к невесте, и что-то забыл, то нельзя ему возвращаться. Надо попросить кого-то вернуться и забрать то, что он забыл.

То же касается и невесты: когда она уже вышла из дома на свадьбу, она не может возвращаться назад.

Нужно следить за всем происходящим незадолго до свадьбы. Если жених или кто-нибудь из близких родственников заболеет, то не будет счастья в жизни.

Что нельзя делать на самой свадьбе

До начала свадебной церемонии лицо невесты должно быть прикрыто фатой от возможного сглаза.

В едущем на венчание свадебном эскорте должно быть парное количество людей. Иначе - не жить молодым в паре.

В течение всего свадебного дня молодожены должны быть вместе, и между ними никто не должен проходить.

Жених и невеста должны вести себя на свадьбе сдержанно, спокойно и вежливо, чтобы совместная жизнь также была спокойной.

На свадьбу нельзя дарить ножи, столовые приборы и другие колющие предметы. Но если такое случается, чтобы не жить в скандалах, подарок нужно "купить" за символическую плату.

Приметы о свадебном платье, украшениях и обуви

Букетик на грудь жениха должна пришивать только невеста. Рвать на себе одежду нельзя, раздавать кусочки или клочки от одежды тоже никому нельзя.

Свадебное платье невесты должно быть цельным (не делясь на юбку и корсет) - тогда и пара будет неразлучной.

Жениху не следует видеть свадебный наряд невесты.

Надеть платье можно только через голову. Если через ноги - муж вскоре покинет.

Свадебная обувь обоих молодоженов должна быть закрытой - чтобы счастье из дома не утекло.

Украшения надевать на невесту только женщина, счастливая в браке.

Приметы и запреты об кольцах и букетах

Обручальные кольца надевать следует до самого основания пальца - чтобы крепче любить друг друга.

На свадьбу надевают только обручальные кольца. Другие украшения на пальцах - к разводу и повторному браку.

Букет для невесты покупать можно только лицу мужского пола.

Существует еще много примет и запретов на свадьбу, а верить в них или нет - это уже дело каждого.