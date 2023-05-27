Что нельзя делать в доме после заката: важные приметы

Еще с давних времен люди верили, что некоторые действия после заката предсказывают беды и неприятности. Есть немало предрассудков, подсказывающих, как поступать, чтобы удача не покидала человека.
Что нельзя делать после захода солнца - читайте на Styler ниже.
Согласно популярной примете, если вечером дать деньги в долг, то могут возникнуть финансовые проблемы.
Если дать денег взаймы после заката, то можно избавиться от денежной удачи. Но, если же напротив, взять взаймы деньги, то можно на долгое время остаться в долгах.
Также, если считать сбережения вечером и ночью, то денег в ближайшее время вы не будете видеть.
Раньше верили, что ночью просыпается нечистая сила, и если после заката вынести мусор, то это может негативно отразиться на материальном благополучии всей семьи.
Это не столько физическое действие ради чистоты, но и духовное, ведь вместе с мусором вы "прогоняете" из жилья отрицательную энергетику. Однако после заката из дома можно убрать не отрицательную, а положительную энергию.
Мыть посуду и что-нибудь в квартире можно либо до заката, либо на рассвете. Если делать это ночью, то можно привлечь бедность и болезни.
Существует примета, что категорически запрещено открывать входную дверь и выходить на улицу, ведь можно впустить в квартиру нечистую силу.
Ранее мы сообщали, как распознать негативную энергетику в доме и избавиться от нее.
Также мы писали, почему нельзя выбрасывать хлеб и другие продукты в мусорное ведро.