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Что нельзя делать в доме после заката: важные приметы

Что нельзя делать после захода солнца (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Еще с давних времен люди верили, что некоторые действия после заката предсказывают беды и неприятности. Есть немало предрассудков, подсказывающих, как поступать, чтобы удача не покидала человека.

Что нельзя делать после захода солнца - читайте на Styler ниже.

Считать деньги и давать в долг

Согласно популярной примете, если вечером дать деньги в долг, то могут возникнуть финансовые проблемы.

Если дать денег взаймы после заката, то можно избавиться от денежной удачи. Но, если же напротив, взять взаймы деньги, то можно на долгое время остаться в долгах.

Также, если считать сбережения вечером и ночью, то денег в ближайшее время вы не будете видеть.

Нельзя выносить мусор

Раньше верили, что ночью просыпается нечистая сила, и если после заката вынести мусор, то это может негативно отразиться на материальном благополучии всей семьи.

Подметать в доме

Это не столько физическое действие ради чистоты, но и духовное, ведь вместе с мусором вы "прогоняете" из жилья отрицательную энергетику. Однако после заката из дома можно убрать не отрицательную, а положительную энергию.

Мыть посуду

Мыть посуду и что-нибудь в квартире можно либо до заката, либо на рассвете. Если делать это ночью, то можно привлечь бедность и болезни.

Нельзя выходить на улицу

Существует примета, что категорически запрещено открывать входную дверь и выходить на улицу, ведь можно впустить в квартиру нечистую силу.

Ранее мы сообщали, как распознать негативную энергетику в доме и избавиться от нее.

Также мы писали, почему нельзя выбрасывать хлеб и другие продукты в мусорное ведро.

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