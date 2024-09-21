Что нельзя спрашивать на первом свидании: 5 фраз, которые разрушат все

Начать интересный разговор на первом свидании бывает сложно. Преимущественно люди пытаются что-то узнать друг о друге, поэтому задают вопросы. Однако не все вопросы следует задавать на первом свидании, потому что это может иметь неприятные последствия.

Почему не сложились твои предыдущие отношения?

На первом свидании не стоит копаться в прошлом или трогать старые раны вашего собеседника. Тем более что честного ответа вы можете и не получить.

То, что кто-то пережил сложные отношения, не означает, что с вами будет так же. И фактически, вам ответ на этот вопрос, даже если он будет правдивым, мало что позволит узнать.

"Иногда мы становимся новой версией себя с другим человеком. Есть люди, которые проявляют в нас самое лучшее, а есть люди, которые обнаруживают в нас самое плохое", - объясняет эксперт по любви Сьюзен Винтер.

Какие у тебя отношения с родителями?

Это очень личный вопрос и он может показаться навязчивым. Не стоит спрашивать о семье или друзьях на первом свидании, потому что это может оттолкнуть партнера. Вы должны строить более глубокие разговоры медленно, чтобы никто не испытывал к себе чрезмерное любопытство или навязчивость.

Если вы не уверены, является ли вопрос слишком личным, вы можете просто спросить другого человека, готов ли он говорить на эту тему. Старайтесь не торопиться с эмоциональной близостью.

Ты хочешь отношений?

Если на первом свидании вы спросите, ищет ли другой человек длительные отношения, ваше свидание может закончиться раньше, чем вам бы хотелось.

Хотя вам обязательно следует уточнить, что вы находитесь в поиске стабильных и постоянных отношений в долгосрочной перспективе, первая встреча - неподходящее время. Просто еще рано для таких разговоров.

Конечно, если вы хотите просто развлечься - то стоит об этом предупредить сразу. А еще не стоит сразу решать, хотите ли вы быть с этим человеком или нет. Не стоит принимать решение после первого "собеседования".

Как можно работать на такой работе?

Оскорбительные комментарии по поводу внешнего вида вашего знакомого недопустимы. Также не стоит осуждать работу, стиль, другие вещи, касающиеся вашего партнера.

"Вы точно не хотите, чтобы ваш партнер чувствовал себя так, будто вы даете ему баллы за то, что он говорит (или его внешность), и проверяете его на пригодность в будущем", – говорит эксперт по знакомствам Андреа Сирташ.

Какая твоя любимая поза для секса?

Тема секса не должна быть проблемой на первом свидании, но и вести такие откровенные разговоры - неуместно. При первой встрече это может показаться навязчивым и это больше касается мужчин.

"Мужчины иногда могут вести себя немного неадекватно. Часто это слишком рано и быстро", - говорит консультант по отношениям Марла Маттенсон.