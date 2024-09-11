Какие 7 привычек на первом свидании могут указать на низкий интеллект человека

Первое свидание - очень интересный и волнующий момент, однако у него есть и определенные важные нюансы. Именно на первом свидании оба партнера часто решают, следует ли продолжать знакомство дальше. Именно поэтому каждый человек пытается показать себя с лучшей стороны и скрыть некоторые дурные привычки.

Какие привычки могут ненамеренно создать впечатление о низком интеллекте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на T4.

Постоянная проверка телефона

Конечно, если вам кто-то должен позвонить или вы ждете важного письма или сообщения - это обоснованно. Следует об этом предупредить своего партнера.

Однако чаще всего проблема в другом - попасть в ловушку постоянной проверки телефона в эру социальных сетей очень легко. На первом свидании это может сигнализировать о незаинтересованности в собеседнике и отсутствии базовых навыков общения.

Сплетни и негативные выражения

Обсуждение других людей, да еще в негативном ключе или распространение сплетен - не лучшие темы для общения на первом свидании. Это может создать впечатление о человеке, который не способен мыслить критически и строить собственные суждения.

Отсутствие собственного мнения

Женщина на первом свидании во всем соглашается с тем, что говорит партнер, ну или наоборот. Мужчинам и женщинам нравится, когда партнер с ними согласен, но не в этой ситуации.

На первом свидании такое поведение может говорить о неумении выразить свое мнение, а еще сигнализировать о неуверенности в себе и неспособности к самостоятельному мышлению.

Чрезмерное употребление алкоголя

Бокал вина на первом свидании поможет расслабиться и в этом точно нет ничего плохого. Однако чрезмерное употребление алкоголя может привести к неудобным ситуациям и создать впечатление о человеке, который не контролирует свои действия.

Кстати, с мужчинами и алкоголем на первом свидании та же история. Чрезмерное употребление при первой встрече часто влечет за собой у женщины отсутствие желания продолжать общение.

Неуважение к персоналу

Отношение к официантам, барменам или другим работникам заведения может очень много и быстро рассказать о человеке. Пренебрежительное отношение, неуважение, грубость, хамство - все это может говорить о низком уровне эмпатии и социального интеллекта.

Отсутствие интереса к собеседнику

Разговоры только о себе, постоянное перебивание, отсутствие вопросов к партнеру - все это четко указывает на эгоцентризм и неспособность к диалогу. А еще - на незаинтересованность партнером и его жизнью.

Грамматические ошибки и нецензурная лексика

Идеальное владение языком не обязательно, да и на первом свидании люди часто забывают или путают слова от волнения, но очень частые грамматические ошибки или употребление нецензурной лексики могут создать негативное впечатление об образованности и культурном уровне.