Что может пойти не так? Вам нужно это знать, если планируете завести морскую свинку

Морские свинки могут стать отличными домашними питомцами, но перед этим вам нужно узнать особенности характера и содержания этого животного. Это серьезное обязательство, которое требует ответственного подхода.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на что следует обратить внимание, если вы планируете или уже купили морскую свинку.
Морская свинка, кавия домашняя (обычная), или мурчак (Cavia porcellus) - популярные домашние любимцы родом из Южной Америки. Также они используются в лабораторных исследованиях, а в некоторых уголках мира даже употребляются в пищу.
Хотя морские свинки не живут так долго, как кошки или собаки, они тоже нуждаются в немало времени и внимания. В среднем грызуны живут около 5-7 лет и иногда даже больше.
Кавия домашняя, мурчак (фото: Википедия)
Морским свинкам нужно много пространства, и большинство клеток, которые продаются как будто для морских свинок, на самом деле слишком маленькие, особенно для пары. Некоторые решают сделать клетку собственноручно, и на самом деле это очень легко, ведь морские свинки достаточно большие и не умеют убегать.
Для сохранения здоровья вашего животного необходимо чистить клетку по меньшей мере раз в неделю. Также не забывайте проверять, чтобы у них всегда были чистые блюдца для еды и воды.
Типичная морская свинка (фото: Википедия)
Это очень общительные животные, которое не любит находиться в одиночестве, предпочитая жить в компании с другими особями своего вида. Чтобы избежать нежелательного потомства, рекомендуется держать пару одного пола. Самок можно содержать вместе, равно как и самцов, без каких-либо проблем, ведь они физиологически не смогут размножаться.
Существует множество видов, таких как тексель, тедди, перуанская, абиссинская американская и другие морские свинки. Учитывайте, что иногда отличия в характерах разных видов могут привести к тому, что некоторые морские свинки не смогут ужиться вместе. Лучше всего знакомить их в раннем возрасте, хотя и во взрослом возрасте свинок можно осторожно знакомить между собой.
Сначала, когда попадает к вам в руки, животное может нервничать и даже напугаться, но при постоянном бережном уходе морские свинки быстро становятся ручными. Их большое преимущество в том, что даже в стрессовых ситуациях эти грызуны чаще выбирают бегство, чем атаку.
Группа морских свинок по питанию (фото: Википедия)
Морские свинки могут произносить до 11 разных звуков. Среди них:
Хотя обычно ноющая морская свинка не настолько громкая, чтобы раздражать соседей, она может быть шумной. Если вы ищете животное, чьи звуки никогда не помешают званому ужину или послеобеденному сну - это точно не ваш вариант.
Длинношерстная морская свинка в клетке (фото: Википедия)
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При написании материала были использованы источники: List Verse и Википедия.