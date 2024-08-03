Что может пойти не так? Вам нужно это знать, если планируете завести морскую свинку

Основные характеристики вида

Морская свинка, кавия домашняя (обычная), или мурчак (Cavia porcellus) - популярные домашние любимцы родом из Южной Америки. Также они используются в лабораторных исследованиях, а в некоторых уголках мира даже употребляются в пищу.

Хотя морские свинки не живут так долго, как кошки или собаки, они тоже нуждаются в немало времени и внимания. В среднем грызуны живут около 5-7 лет и иногда даже больше.

Кавия домашняя, мурчак (фото: Википедия)

Вам понадобится большая клетка

Морским свинкам нужно много пространства, и большинство клеток, которые продаются как будто для морских свинок, на самом деле слишком маленькие, особенно для пары. Некоторые решают сделать клетку собственноручно, и на самом деле это очень легко, ведь морские свинки достаточно большие и не умеют убегать.

Для сохранения здоровья вашего животного необходимо чистить клетку по меньшей мере раз в неделю. Также не забывайте проверять, чтобы у них всегда были чистые блюдца для еды и воды.

Типичная морская свинка (фото: Википедия)

Характерные особенности вида

Это очень общительные животные, которое не любит находиться в одиночестве, предпочитая жить в компании с другими особями своего вида. Чтобы избежать нежелательного потомства, рекомендуется держать пару одного пола. Самок можно содержать вместе, равно как и самцов, без каких-либо проблем, ведь они физиологически не смогут размножаться.

Существует множество видов, таких как тексель, тедди, перуанская, абиссинская американская и другие морские свинки. Учитывайте, что иногда отличия в характерах разных видов могут привести к тому, что некоторые морские свинки не смогут ужиться вместе. Лучше всего знакомить их в раннем возрасте, хотя и во взрослом возрасте свинок можно осторожно знакомить между собой.

Сначала, когда попадает к вам в руки, животное может нервничать и даже напугаться, но при постоянном бережном уходе морские свинки быстро становятся ручными. Их большое преимущество в том, что даже в стрессовых ситуациях эти грызуны чаще выбирают бегство, чем атаку.

Группа морских свинок по питанию (фото: Википедия)

Языковые способности животного

Морские свинки могут произносить до 11 разных звуков. Среди них:

Характерный звук, напоминающий "свист" - когда находятся в ожидании лакомства или требуют внимания

Если вы слышите "мурлыканье" - значит, что ваша морская свинка счастлива

Могут шипеть, скулить или стучать зубами - в случаях, когда животное испытывает агрессию, раздражение или беспокойство

Внезапный громкий визг - шумная реакция указывает либо на страх, либо на испуг любимца.

Хотя обычно ноющая морская свинка не настолько громкая, чтобы раздражать соседей, она может быть шумной. Если вы ищете животное, чьи звуки никогда не помешают званому ужину или послеобеденному сну - это точно не ваш вариант.

Длинношерстная морская свинка в клетке (фото: Википедия)