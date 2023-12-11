"Карта тревог" и "График отключения света": что искали украинцы в Google в 2023 году
Google представил итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей за 2023 год. Украинцев в основном интересовали темы, связанные с войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Google.
По данным компании, первую позицию занял запрос "Карта воздушных тревог". На втором месте был запрос "График отключения света", а на третьем - Пригожин. Также среди трендовых запросов года - Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.
В рейтинге персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, первое место занял министр обороны Украины Рустем Умеров. Украинцы также интересовались такими людьми как Спартак Суббота, Александр Усик, Кирилл Буданов и Ирина Фарион.
Относительно людей, которые ушли навсегда в 2023 году, больше всего запросов было о главаре российских наемников Евгении Пригожине, певице Нине Матвиенко и министре внутренних дел Денисе Монастырском.
Другие категории
В категории "Фильмы" в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающий об истории создания атомной бомбы. Также в первой десятке - "Аватар 2: Путь воды", украинская анимация "Мавка", самый кассовый фильм года в мире "Барби" и трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".
Среди телевизионных сериалов лидером стал сериал "Венздей". Кроме того, украинцы в этом году искали новые сезоны сериалов "Хороший доктор", "Домик на счастье" и "Ведьмак", а также турецкие драматические сериалы "Кровавые цветы" и "Зимородок".
В категории "Покупка года" украинцы больше всего интересовались, где купить йодид калий. Также среди топовых запросов по поводу покупок - лидер в прошлом году генератор, онлайн билеты на "Укрзализныцю", новая модель iPhone и повербанк.
В 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ. Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".
Рейтинг запросов года составляется на основе того, популярность каких поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год. В результате анализа и подсчета тех или иных запросов такой рейтинг наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (60%) считают, что во время войны нужно существенно себя ограничивать в развлечениях и покупках.
В то же время, 36% думают наоборот - что нужно пытаться жить полноценной жизнью во время войны. Такое мнение чаще делят жители Киева и деоккупированных территорий. А с тем, что необходимо себя ограничивать больше соглашаются жители западных областей. За два года войны эти показатели практически не изменились.