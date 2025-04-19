Что категорически запрещено делать на Пасху: с этими правилами не стоит шутить

Нельзя ссориться

В день Пасхи не следует допускать ссор, скандалов и вражды. Все обиды, злые слова и зависть нужно оставить в прошлом. Это праздник прощения, любви и доброты, поэтому важно очистить сердце от негатива.

Если есть возможность - попросите прощения или простите тех, кто вас обидел. Внутреннее спокойствие и примирение - лучший подарок к этому дню.

Нельзя переедать

После долгого поста хочется полакомиться вкусными блюдами, однако во всем важно знать меру. Чрезмерное употребление пищи или алкоголя считается проявлением прожорливости, которая является грехом.

Пасха - это не о количестве съеденного, а о благодарности и праздничном настроении. Особенно следует воздержаться от чрезмерного употребления спиртного. Лучше ограничиться символическим бокалом кагора, если этого требует традиция.

Нельзя быть равнодушным

В этот день не стоит закрывать глаза на чужую беду. Помощь ближнему, поддержка и сострадание - это проявления настоящей веры. Равнодушие и жадность противоречат духу Пасхи. Особенно важно поддержать тех, кто одинок или находится в затруднительном положении. Даже маленький жест доброты может стать большой поддержкой.

На Пасху обязательно надо посетить храм (фото: Getty)

Нельзя заниматься бытовыми делами

Работа по дому, стирка, уборка или другие хлопоты не уместны на Пасху. Это день отдыха, молитвы и единения с семьей. Лучше перенести все бытовые задачи на другое время. Праздничная атмосфера должна преобладать над будничными делами. Вместо труда - общение, благодарность и духовная сосредоточенность.

Нельзя вспоминать о смерти

Пасха - это торжество жизни, поэтому вспоминать умерших в этот день не принято. Поминальные дни проводятся отдельно, и именно тогда можно посетить могилы и молиться за души родных.

На праздник стоит сосредоточиться на радости и надежде. Если же кто-то умер в пасхальную неделю, церковное отпевание все равно проводится. Однако основной акцент Пасхи - это воскресение и свет.

Нельзя освящать алкоголь

Ни один алкогольный напиток не стоит класть в пасхальную корзину. Даже церковное вино не следует святить, ведь освящение - это не замена причастия.

Спиртные напитки не имеют никакого отношения к духовной сути праздника. Употребление алкоголя на праздник может свести на нет его святость. Настоящее причастие происходит только в храме во время службы.

Нельзя освящать табак

Табачные изделия также не имеют места в пасхальной корзине. Освящение вещей, которые вредят здоровью и вызывают зависимость, противоречит духовным ценностям. Употребление табака является вредной привычкой, которая несет угрозу душе и телу.

Такие вещи не несут благословения и не должны быть частью праздника. Пасха - это время для очищения, а не для пагубных привычек.