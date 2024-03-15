Что категорически запрещено говорить человеку, с которым вы обедаете
Обед - это не только время для еды, но и важное время, чтобы остановиться и отвлечься от работы. Есть некоторые вещи, которые категорически запрещено говорить человеку, с которым обедаете.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Почему нельзя комментировать то, что едят другие
Терапевт Бритни Лауро рассказал, что вы никогда не знаете, через какой период проходит человек и почему ест то или иное блюдо.
К примеру, у кого-то может быть расстройство пищевого поведения, поэтому замечание о том, как здорово человек питается, может восприниматься как похвала за состояние.
У людей также могут быть проблемы со здоровьем, при которых необходимы изменения в питании, например, отказ от глютена или переход на растительные продукты.
Что нельзя говорить
"Я бы никогда не ел..."
Диетолог Мелисса Престон рассказала, что указание на то, что человек ест блюдо, которое вам не нравится, может заставить их чувствовать себя неловко. Это также может показаться, что вы сравниваете ваше тело с их.
Особенно если вы говорите что-то вроде: "Я никогда не мог бы есть столько сахара, иначе я набрал бы вес".
"Ты ж не собираешься все это есть?"
Подобные заявления могут заставить кого-то чувствовать себя осужденными по своему выбору пищи. Кроме того, избегайте комментариев по размеру и наполненности тарелки.
"Ты на диете?"
Никогда не комментируйте, как еда повлияет на чье-то тело. Также избегайте негативных разговоров о внешности.
Если вы часто слышите подобные комментарии, и они вас беспокоят, то стоит разработать стратегию.
Во-первых, избегайте согласовываться с комментатором и присоединяться к маркировке продуктов или обсуждению того, стоит ли вам их есть.
Часто смена темы является лучшей стратегией. Перенаправление может помочь, если кто-то говорит о том, что вы не хотите обсуждать. Можно спросить о чем-то совсем не связанном с едой.
Если вы "прямой" человек, то просто скажите: "Можем ли мы не говорить о еде или теле?" Важно всегда уметь устанавливать границы дозволенного.
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