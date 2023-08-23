Отношение украинцев ко Дню Независимости радикально изменилось, - КМИС
Отношение ко Дню независимости Украины за последние десять лет изменилось радикально. В 2013 году этот праздник был наиболее важным или любимым для 12% украинцев, а в 2023 году - для 63%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КМИС.
Отношение ко Дню Независимости
Как отмечают социологи, в 2013 году это был один из наименее популярных праздников (менее популярным был только День конституции), а сейчас это один из трех наиболее популярных праздников в Украине, уступает лишь двум главным религиозным праздникам.
Согласно данным исследований КМИС, в 2023 году большинство населения Украины празднует Пасху и Рождество как наиболее популярные праздники, с процентом в 70% и 69% соответственно. А дальше идет День Независимости Украины - 63%. Следующим по популярности является День защитников и защитниц Украины (54%).
Новый год, торжественно празднующий во всем мире и который все годы деливший первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, в 2023 году есть лишь на пятом месте с процентом в 52%. День Конституции, Международный женский день, Троица имеют соответственно 29%, 25%, 22%. Наименее популярные праздники в этом году День победы и День труда (1 мая) - только 13% и 5% украинцев празднуют эти даты как любимые или важные.
Отношение к независимости
По состоянию на февраль 2013 года (т.е. почти за год до Революции Достоинства) абсолютное большинство украинцев - 81% - поддерживали независимость Украины (стремились к объединению с Россией - 16%).
Пока же показатель тех, кто выступает за независимость, составляет 89% (а доля тех, кто стремится к объединению с Россией, составляет 1%).
"Абсолютная поддержка независимости была свершившимся фактом и до 2014 года, однако сейчас эта поддержка стала еще выше", - отмечают социологи.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в 2023 году среди украинцев по сравнению с предыдущими годами возросла доля гордящихся государственными символами: флагом Украины (с 26% в 2011 году до 75% в 2023 году), гербом Украины (с 25% до 74%), его гимном (с 22,5% до 69%).
Также с 32% до 74% возросла доля гордящихся на государственном языке Украины, с 19% до 57% - доля гордящихся ее денежной единицей (гривной).