Что категорически нельзя дарить на праздники: такие вещи приносят несчастье

На праздники все люди обожают подарки - такой жест внимания расценивается, как доказательство любви и заботы. Однако, далеко не все подарки являются безопасными, ведь некоторые из них могут принести несчастье.
Какие вещи нельзя дарить - читайте на Styler ниже.
Запрещено дарить домашние тапочки и туфли. Поверье свидетельствует, что подобные подарки обещают болезнь, тяжелые времена и многие испытания.
Однако, если именно жена подарила обувь мужу, то это к долгой и счастливой супружеской жизни.
В процессе выбора головного убора категорично нельзя примерить на себе вещь. Иначе это может привести к ссоре с человеком, которому вручается этот подарок.
Наши предки верили, что подаренные часы сбивают биологические ритмы и отнимают у человека годы жизни.
Если такие подарки дарить пустыми, они могут стать причиной отсутствия денег у получателя. Обязательно нужно положить в кошелек или сумку несколько денежных купюр или монет, и тогда они будут притягивать деньги.
Любые предметы быта - вопросы индивидуальных предпочтений, поэтому, согласно этикету, их лучше не дарить. Существует мнение, что пустая посуда может стать причиной духовной и материальной бедности. Поэтому если уж вы твердо решили подарить человеку кастрюлю - положите в нее монетку.
Если подаренный аксессуар порвется, то люди между собой поссорятся. В случае, когда цепочку или браслет вам дарит любимый человек - потеря изделия предупреждает об измене.
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