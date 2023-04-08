Что категорически нельзя дарить на праздники: такие вещи приносят несчастье

Обувь

Запрещено дарить домашние тапочки и туфли. Поверье свидетельствует, что подобные подарки обещают болезнь, тяжелые времена и многие испытания.

Однако, если именно жена подарила обувь мужу, то это к долгой и счастливой супружеской жизни.

Головные уборы

В процессе выбора головного убора категорично нельзя примерить на себе вещь. Иначе это может привести к ссоре с человеком, которому вручается этот подарок.

Часы

Наши предки верили, что подаренные часы сбивают биологические ритмы и отнимают у человека годы жизни.

Кошелек и сумка

Если такие подарки дарить пустыми, они могут стать причиной отсутствия денег у получателя. Обязательно нужно положить в кошелек или сумку несколько денежных купюр или монет, и тогда они будут притягивать деньги.

Посуда

Любые предметы быта - вопросы индивидуальных предпочтений, поэтому, согласно этикету, их лучше не дарить. Существует мнение, что пустая посуда может стать причиной духовной и материальной бедности. Поэтому если уж вы твердо решили подарить человеку кастрюлю - положите в нее монетку.

Браслеты

Если подаренный аксессуар порвется, то люди между собой поссорятся. В случае, когда цепочку или браслет вам дарит любимый человек - потеря изделия предупреждает об измене.