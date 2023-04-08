RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что категорически нельзя дарить на праздники: такие вещи приносят несчастье

Какие вещи нельзя дарить в праздники (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На праздники все люди обожают подарки - такой жест внимания расценивается, как доказательство любви и заботы. Однако, далеко не все подарки являются безопасными, ведь некоторые из них могут принести несчастье.

Какие вещи нельзя дарить - читайте на Styler ниже.

Обувь

Запрещено дарить домашние тапочки и туфли. Поверье свидетельствует, что подобные подарки обещают болезнь, тяжелые времена и многие испытания.

Однако, если именно жена подарила обувь мужу, то это к долгой и счастливой супружеской жизни.

Головные уборы

В процессе выбора головного убора категорично нельзя примерить на себе вещь. Иначе это может привести к ссоре с человеком, которому вручается этот подарок.

Часы

Наши предки верили, что подаренные часы сбивают биологические ритмы и отнимают у человека годы жизни.

Кошелек и сумка

Если такие подарки дарить пустыми, они могут стать причиной отсутствия денег у получателя. Обязательно нужно положить в кошелек или сумку несколько денежных купюр или монет, и тогда они будут притягивать деньги.

Посуда

Любые предметы быта - вопросы индивидуальных предпочтений, поэтому, согласно этикету, их лучше не дарить. Существует мнение, что пустая посуда может стать причиной духовной и материальной бедности. Поэтому если уж вы твердо решили подарить человеку кастрюлю - положите в нее монетку.

Браслеты

Если подаренный аксессуар порвется, то люди между собой поссорятся. В случае, когда цепочку или браслет вам дарит любимый человек - потеря изделия предупреждает об измене.

Ранее мы сообщали, что запрещено делать в свой день рождения.

Также мы писали, какие цветы нельзя дарить молодым девушкам и зрелым женщинам, чтобы их не обидеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
подароксвято