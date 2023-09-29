Что и когда дарить на День учителя, чтобы никого не обидеть

Воспитатели, учителя и преподаватели не только учат детей и подростков, но и делятся с ними жизненным опытом. Воспитывают дошкольников, школьников и студентов как личность. Именно поэтому День учителя в Украине праздник всех педагогов.
РБК-Украина (Styler) рассказывает, когда в мире и в Украине празднуют День учителя, какой подарок лучше выбрать, чтобы никого не обидеть, и когда его нужно дарить.
При подготовке материала были использованы источники: unesco.org, указ президента Украины №513/94 "О Дне работников образования".
5 октября 1966 года в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция, в рамках которой были рассмотрены важнейшие вопросы по статусу педагогов. По ее результатам был одобрен важный итоговый документ, вобравший в себя список наиболее актуальных постановлений и рекомендаций о повышении статуса педагогов в интересах повышения качества образования.
В 1994 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) провозгласила исторический день 5 октября Всемирным днем учителя.
11 сентября 1994 года президент Украины издал указ "О Дне работников образования".
"В поддержку инициативы работников образования Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник работников образования - День работников образования, который отмечать ежегодно в первое воскресенье октября", - говорится в документе.
Итак, в этом году День учителя в Украине выпадает на 1 октября.
Поскольку праздник всегда выпадает на выходной день, неофициальной традицией стало поздравлять педагогов накануне праздника - в пятницу.
В этот день с профессиональным праздником поздравляют не только учителей, но и всех других педагогов (воспитателей, преподавателей и т. д.).
В школах и других образовательных заведениях по случаю праздника могут организовывать различные торжественные мероприятия, в рамках которых отмечать выдающиеся достижения педагогов.
В то же время сейчас, на фоне полномасштабного вторжения РФ и военного положения в Украине, в большинстве учебных заведений этот день может пройти не так, как было раньше. Сейчас поздравление педагогов может происходить по инициативе каждого отдельного коллектива, или же родительских комитетов.
Выбор подарка ко Дню учителя - момент достаточно непростой и индивидуальный.
Прежде всего необходимо определиться, будет ли это коллективный презент или индивидуальный (от этого зависит размер "бюджета" на поздравление).
Нужно также побольше узнать о предпочтениях учителя, которого вы планируете поздравить (что человек любит, чем увлекается, чего ему не хватает, нет ли у него аллергических реакций - особенно если вы планируете дарить цветы, продуктовые наборы или какие-нибудь напитки).
Если с первыми шагами вы разобрались, можно переходить к выбору подарка (в зависимости от бюджета, потребностей и предпочтений педагога):
Как видим, вариантов действительно множество. Самое главное - правильно выбрать, чтобы удивить и порадовать, а не огорчить и обидеть.
К слову, деньги или дорогие украшения лучше не дарить. Такие презенты могут вызвать неоднозначную реакцию как учителей, так и коллег-педагогов и других родителей.
Напомним, несколько ранее учителя назвали основные ошибки родителей, которые увидели в школе.
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