Что и когда дарить на День учителя, чтобы никого не обидеть

Когда празднуют День учителя

5 октября 1966 года в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция, в рамках которой были рассмотрены важнейшие вопросы по статусу педагогов. По ее результатам был одобрен важный итоговый документ, вобравший в себя список наиболее актуальных постановлений и рекомендаций о повышении статуса педагогов в интересах повышения качества образования.

В 1994 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) провозгласила исторический день 5 октября Всемирным днем учителя.

11 сентября 1994 года президент Украины издал указ "О Дне работников образования".

"В поддержку инициативы работников образования Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник работников образования - День работников образования, который отмечать ежегодно в первое воскресенье октября", - говорится в документе.

Итак, в этом году День учителя в Украине выпадает на 1 октября.

Кого и как лучше приветствовать

Поскольку праздник всегда выпадает на выходной день, неофициальной традицией стало поздравлять педагогов накануне праздника - в пятницу.

В этот день с профессиональным праздником поздравляют не только учителей, но и всех других педагогов (воспитателей, преподавателей и т. д.).

В школах и других образовательных заведениях по случаю праздника могут организовывать различные торжественные мероприятия, в рамках которых отмечать выдающиеся достижения педагогов.

В то же время сейчас, на фоне полномасштабного вторжения РФ и военного положения в Украине, в большинстве учебных заведений этот день может пройти не так, как было раньше. Сейчас поздравление педагогов может происходить по инициативе каждого отдельного коллектива, или же родительских комитетов.

Что подарить, чтобы никого не обидеть

Выбор подарка ко Дню учителя - момент достаточно непростой и индивидуальный.

Прежде всего необходимо определиться, будет ли это коллективный презент или индивидуальный (от этого зависит размер "бюджета" на поздравление).

Нужно также побольше узнать о предпочтениях учителя, которого вы планируете поздравить (что человек любит, чем увлекается, чего ему не хватает, нет ли у него аллергических реакций - особенно если вы планируете дарить цветы, продуктовые наборы или какие-нибудь напитки).

Если с первыми шагами вы разобрались, можно переходить к выбору подарка (в зависимости от бюджета, потребностей и предпочтений педагога):

что-то приятное и вкусное (элитный кофе или чай, подарочный "съедобный" букет из вкусняшек - подобранных индивидуально, любимые сладости, красиво оформленный набор из орешков или сухофруктов и т.д.)

что-то универсальное (подарочный сертификат в тот или иной магазин, или же на определенные категории товаров или услуг)

что-то красивое (цветочная композиция, вазон с цветком, картина и т.п.)

что-то практичное (книга, канцелярские принадлежности, мелкая бытовая техника, аксессуары для компьютера и т. д.)

что-то символическое, но полезное (чашка или термокружка, настольная лампа, лазерная указка, большой фотоальбом, символические товары для дома и т. п.)

что-то индивидуальное (именная ручка или дневник, футболка с оригинальным принтом, кружка с фотографией класса, кожаный кейс для документов с инициалами и т. д.)

что-то эмоциональное (подарочный сертификат на прогулку верхом, заезд на картинге, полет на параплане, курсы экстремального вождения, билеты в театр и т. д.)

что-то для души и тела (сертификат на поход в салон красоты, массажный салон и т.п.)

что-то для саморазвития (сертификат на прохождение того или иного курса для самосовершенствования - рисование, игры на музыкальном инструменте, занятия спортом и т. д.)

Как видим, вариантов действительно множество. Самое главное - правильно выбрать, чтобы удивить и порадовать, а не огорчить и обидеть.

К слову, деньги или дорогие украшения лучше не дарить. Такие презенты могут вызвать неоднозначную реакцию как учителей, так и коллег-педагогов и других родителей.