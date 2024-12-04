"Візьміть дитину на руки". Логические ошибки в украинском языке, которые мы делаем каждый день

Языковед указал, что некоторые изречения настолько прочно вошли в нашу речь, что чаще всего мы не замечаем, как совершаем ошибки.

"Візьміть дитину на руки"

"Не раз слышал, как в общественном транспорте говорят "візьміть дитину на руки". Но почему ребенка берут и сажают на ноги. Вот так повелось", - привел пример Александр Авраменко.

Чорнила

Еще один пример узаконенного нарушения логики в выражениях - использование названия "чорнила" ко всем цветам, которыми могут писать ручки.

"Говорят, "закінчилося червоне чорнило", или "треба купити ручку з зеленим чорнилом". Но ведь "чорнила" должны быть черными, а не красными или зелеными. Когда-то первая жидкость для письма была черной краски, поэтому и назвали ее "чорнилом". А когда изобрели красную или зеленую, то решили не называть "червонило" или "зеленило". Вот так и появились "чорнило" разных цветов", - объяснил языковед.

"Ревіти білугою"

Фразеологизм "ревіти білугою" - это логическая ошибка и является ярким примером узаконенных логических ошибок в украинском языке.

"На самом деле "білуга" - немая, как любая рыба. В этом изречении должна быть не "білуга", а "білуха" - млекопитающее из семьи дельфиновых, которое может реветь и мычать", - добавил третий пример Александр Авраменко.