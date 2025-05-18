Что думают об украинской еде в Италии: ресторатор раскрыл правду без прикрас

После 24 февраля украинская кухня в Европе перестала быть просто интересной новинкой. Она стала культурным маркером, способом поддержки и даже проявлением солидарности.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал владелец ресторана украинской кухни в Неаполе Николай Олексив.

"С началом полномасштабной войны в Украине интерес к нашей кухне за границей резко возрос. Люди начали не просто воспринимать украинскую еду как экзотику или новинку, а как важный культурный знак, способ поддержать страну и ее народ в сложное время", - говорит ресторатор.

По его словам, изменились и вкусы гостей.

"Запросы стали более осознанными - гости хотели не просто попробовать борщ или вареники, а понимать, почему именно эти блюда имеют такое значение для нас", - говорит ресторатор.

Он добавляет, что это придало кухне новый смысл и одновременно побудило команду ресторана еще тщательнее придерживаться традиций.

"Изменились и вкусы: стали более популярными блюда с глубокими домашними корнями, которые раньше могли считаться "просто едой". Ощущение единства и поддержки усилило ценность наших блюд и сделало кухню мощным культурным мостом", - добавляет он.

Команда украинского ресторана в Неаполе (фото предоставлено ресторатором)

Как изменился образ украинца в Италии

Олексив также отмечает, что изменился не только интерес к еде, но и сам образ украинцев в глазах итальянского общества.

"Раньше нас воспринимали преимущественно через призму миграции или туризма, но с началом войны мы стали символом несокрушимости, мужества и силы духа", - говорит он.

Итальянцы начали больше интересоваться культурой Украины, поддерживать не только словами, но и конкретными действиями. Это, по словам ресторатора, принесло украинцам "новый уровень уважения и сопереживания", а также ощущение единства.

Итальянцы, которые приходят на благотворительные ужины в ресторан Николая, никогда не остаются равнодушными.

"К нам пришел пожилой итальянец. Он ничего не заказал - просто подошел к ящику для сбора средств, положил туда 200 евро и сказал: "Это для детей в Харькове". Он даже не хотел, чтобы мы записывали его имя. В такие моменты понимаешь: человечность действительно не имеет национальности", - вспоминает Николай.