Что добавить в тесто, чтобы блины не рвались: простые ингредиенты
Сладкие и ароматные блины - отличный вариант для завтрака или десерта. Однако здесь важно проследить за тем, чтобы блины не пригорели, не прилипли и не порвались во время переворачивания.
Рецептом приготовления вкусных блинов поделилась фудблогер Юлия под ником "zefirok_recipes" в Instagram.
Что сделать
Важно, чтобы во время приготовления блины не рвались, то готовое тесто нужно оставить на 30 минут при комнатной температуре или отправить в холодильник на 2 часа.
За это время клейковина муки успеет набухнуть, и блины при выпекании не будут рваться.
Как приготовить вкусные блины
Для приготовления блинов с творожной начинкой понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко - 500 мл;
- мука - 200 г;
- яйца - 2 шт;
- масло - 2 ст. л;
- сахар - 2 ст. л;
- соль - 0,25 ч. л.
Для начинки понадобится сладкая сырковая масса.
Сначала в миску нужно просеять муку, добавить соль, сахар и перемешать венчиком. Далее необходимо добавить 2 яйца, влить треть молока и хорошо перемешать венчиком, чтобы не было комочков.
После этого в полученную массу влейте оставшееся молоко, постоянно при этом перемешивая смесь и добавьте масло. Готовое тесто нужно отставить на 30 минут при комнатной температуре.
Блинчики нужно жарить на смазанном маслом сковороде до румяности.
В конце каждый блин нужно смазать сырковой массой и завернуть удобным способом. После еще обжарьте на сливочном масле до румяности.
Блинчики с сырной начинкой (instagram.com/zefirok_recipes)
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