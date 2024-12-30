Как изменятся размеры iPhone в 2025 году: все, что известно на данный момент

В этом году Apple немного изменила размеры дисплеев iPhone 16 Pro, сделав их больше, чем у моделей iPhone 15 Pro 2023 года. В следующем году также произойдет изменение размеров экранов в линейке iPhone 17.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Стандартный iPhone 17

Apple может представить новый размер экрана для стандартной модели iPhone 17 в 2025 году. Экран iPhone 17 может составить 6,3 дюйма, что больше нынешнего 6,1 дюйма, что сделает его размером с текущий iPhone 16 Pro.

С диагональю 6,3 дюйма он будет между размерами iPhone 15 (6,1 дюйма) и iPhone 15 Plus (6,7 дюйма).

iPhone 17 Air

По слухам, Apple планирует убрать модель Plus в 2025 году из-за слабых продаж и заменить еt более тонким iPhone 17, который может получить название iPhone Air".

В то время как iPhone 16 Plus имеет экран 6,7 дюйма, iPhone 17 Air, скорее всего, будет находиться между iPhone 17 Pro и 17 Pro Max по размеру. Разные слухи называют размеры экрана 6,55 дюйма, 6,6 дюйма и 6,65 дюйма, что сделает его меньшим, чем iPhone 17 Pro Max, но большим, чем iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro и Pro Max

Ожидается, что Apple не изменит размеры моделей Pro в следующем году, поскольку уже вносила изменения в этом году в серию iPhone 16. Это означает, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут иметь размеры примерно 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно.

Однако, согласно данным из The Information, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат "значительные изменения в дизайне", которые будут касаться не только размера экрана. Говорится, что изменения будут включать использование алюминия для рамки вместо титана, заднюю панель из алюминия и стекла, а также прямоугольный выступ камеры.

Новая технология дисплея

120 Гц ProMotion для всех моделей

Apple планирует расширить технологию ProMotion на всю линейку iPhone в 2025 году, что позволит всем моделям использовать частоту обновления экрана до 120 Гц для более плавной прокрутки и воспроизведения видео, когда это необходимо. Ранее только модели "Pro" имели эту функцию.

Примечательно, что ProMotion также позволит дисплею iPhone 17 и iPhone 17 "Air" снижать частоту обновления до более энергоэффективных значений, таких как 1 Гц, что обеспечит функцию всегда включенного экрана. На таком экране будут отображаться часы, виджеты, уведомления и обои экрана блокировки, даже когда устройство заблокировано.

Более энергоэффективные экраны

По неофициальным данным, iPhone 17 Pro могут получить новую технологию дисплея под названием Low-Dielectric TEE (Transmission Electrically Enhanced). Этот термин, вероятно, относится к использованию материалов с низкой диэлектрической проницаемостью в тонкослойной упаковке дисплея.

Хотя пока неясно, что именно дает это нововведение, использование материалов с низкой диэлектрической проницаемостью обычно помогает уменьшить помехи сигнала и потери энергии, что ведет к более эффективному использованию энергии и, возможно, более длительному времени работы от батареи.

Антибликовый дисплей с защитой от царапин

iPhone 17, по слухам, будет оснащен антибликовым дисплеем, который будет более устойчив к царапинам, чем Ceramic Shield на моделях iPhone 15. Предполагается, что внешний стекло iPhone 17 будет иметь "сверхжесткий антибликовый слой", который будет более устойчивым к царапинам.

Неясно, планирует ли Apple использовать Gorilla Glass Armor, как это делает Samsung в Galaxy S24 Ultra, но описание последней технологии Corning совпадает с этим слухом. Однако стоит помнить, что новые модели iPhone 16 Pro уже оснащены Ceramic Shield последнего поколения, который, по заявлению Apple, в два раза прочнее стекла любого другого смартфона.

Меньший Dynamic Island

iPhone 17 Pro Max будет иметь значительно более узкий Dynamic Island благодаря использованию меньшей "металинзы" в системе Face ID, сообщает Джефф Пу из Haitong.

В отличие от традиционных камер iPhone, которые используют изогнутые линзы для направления света на сенсор изображения, металинзы - это тонкая и плоская линза с микроскопическими узорами, которые позволяют более точно фокусировать свет.

Если это приведет к уменьшению Dynamic Island, то это будет первый случай, когда Apple изменит этот элемент с момента его появления в iPhone 14 Pro в 2022 году.

Модели iPhone в прошлом: значительные изменения в размерах

От оригинального iPhone до iPhone 4S (2007-2011)

Первый iPhone, выпущенный в 2007 году, имел экран размером 3,5 дюйма, что считалось достаточно большим для того времени по сравнению с многими современными телефонами. Этот размер экрана сохранялся до модели iPhone 4S.

iPhone 5 до iPhone 5S/SE (2012-2016)

С выходом iPhone 5 Apple увеличила размер экрана до 4 дюймов. Это изменение отражало растущую тенденцию потребителей к более крупным экранам, что обеспечивало улучшенный опыт просмотра при сохранении удобства в использовании устройства.

iPhone 6 и 6 Plus (2014)

Значительное изменение произошло с iPhone 6 и 6 Plus, которые получили экраны размером 4,7 дюйма и 5,5 дюйма соответственно. Это был ответ на растущий рынок более крупных смартфонов или "фаблетов". Этот шаг стал первым для Apple в сегменте, который активно развивали конкуренты, такие как Samsung.

iPhone X (2017)

В 2017 году с выходом iPhone X Apple перешла на новый дизайн, уменьшив рамки и внедрив дисплеи с вырезами. iPhone X получил экран размером 5,8 дюйма, что стало золотой серединой между двумя предыдущими размерами.

iPhone XR (2018)

iPhone XR сохранил новый дизайн iPhone X, но увеличил размер экрана до 6,1 дюйма.

iPhone XS Max (2018)

iPhone XS Max стал первой моделью "Max", выпущенной Apple, с экраном 6,5 дюйма, что сделало его крупнейшим iPhone на момент выпуска.

iPhone 12 Pro Max (2020)

iPhone 12 Pro Max оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super Retina XDR, став самым большим iPhone на момент его выхода.

iPhone 12 mini и iPhone 13 mini (2020-2021)

iPhone 12 mini был представлен в 2020 году и стал первой моделью после оригинального iPhone SE, созданной специально для пользователей, предпочитающих более компактные устройства. С экраном 5,4 дюйма он был удобен для использования одной рукой.

Модель iPhone 13 mini продолжила эту тенденцию, но отчеты и рыночный анализ показали, что спрос на такие устройства был относительно низким по сравнению с большими моделями iPhone, и Apple больше не включала такие модели в свои линейки.

iPhone 15 Pro до iPhone 16 Pro (2023-2024)

В этом году Apple представила модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max с большими экранами - 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно. Эти размеры больше, чем у предыдущих моделей iPhone Pro и iPhone Pro Max (6,1 и 6,7 дюйма), а также получили более тонкие рамки, улучшая восприятие экрана без значительного увеличения общего размера устройства.