Что было первым - яйцо или курица? Ученые разгадали древнейшую загадку человечества

Вечный вопрос о курице и яйце: эволюционная теория и ее ответы

Вопрос о курице и яйце - это не просто шутка, а настоящий философский ребус, волнующий людей веками.

Давайте на миг забудем о курах и яйцах на завтрак и посмотрим на это с точки зрения эволюции. Курица, которую мы сегодня знаем, действительно является результатом многократных изменений через селекцию. Ученые определили, что древние дикие куры, обычные джунглевые птицы, многие тысячи лет назад дали начало домашним.

В конце концов мы можем уверенно сказать: яйцо стало тем первым этапом, когда появилась современная курица. Но теперь, благодаря новым открытиям, оказывается, что яйцо могло появиться еще до курицы и даже до животных, как мы их знаем!

Знакомьтесь: древний микроб, дающий новый ответ на вопросы

В 2017 году биологи совершили невероятное открытие в морских осадках близ Гавайев. Они обнаружили одноклеточный организм, который назвали Chromosphaera perkinsii. Этот микроб развивается и делятся клетки способом, похожим на животное эмбриональное развитие.

Представьте себе: микроорганизм, отделившийся от эволюционной линии животных более миллиарда лет назад, и все же имеет процессы, напоминающие наше размножение и развитие.

Кажется, что жизнь на Земле намного старше, чем мы себе представляли! И этот микроб имеет генетические программы, похожие на те, которые используют животные для разделения клеток. Это буквально изменяет все, что мы знали об эволюции яйца.

Что такое "митоз" и как он связан с яйцами?

Почему этот микроб и его процессы так важны? Дело в том, что Chromosphaera perkinsii демонстрирует "митоз" - процесс, когда клетки делятся, образуя новые клетки. Это совершенно аналогично тому, как делятся клетки у животных.

И вот здесь и происходит любопытное открытие: эти клетки древнего микроба используют механизм, очень похожий на тот, что мы наблюдаем в многоклеточных организмах.

То есть этот микроб, отделившийся от животных более миллиарда лет назад, уже имел процессы, похожие на эмбриональное деление. И именно из-за таких процессов жизнь на Земле начала развиваться, а яйцо стало важным элементом эволюции.

Все дело в том, что именно считать "яйцом" по научному мнению (фото: Pixabay.com)

Почему природа постоянно повторяет одни и те же схемы?

Вот здесь мы и сталкиваемся с еще одной интересной идеей: конвергентной эволюцией. Это явление, когда разные виды организмов развивают подобные черты из-за схожих условий среды.

Например, природа несколько раз пыталась "превратить" животных в крабов в процессе, известном как карцинизация. То есть, подобные биологические процессы могут появляться не только через общее происхождение, но и потому, что они эффективны для выживания.

В случае с яйцами это означает, что подобные механизмы размножения могли возникнуть не только у животных, но и у других организмов, как этот микроб. Природа обладает интересной способностью изобретать работающие "подходы", даже если организмы не имеют общих предков.

Яйцо как ключ к пониманию всего живого

Теперь можно заключить: яйцо - это не просто символ курицы, а неотъемлемая часть эволюционного процесса. И хотя вопрос "Что было первым?" остается живым и интересным, наука дает захватывающие ответы.

Оказывается, что яйцо было важно не только для появления курицы, но и для зарождения всей многоклеточной жизни. Все эти микробы, отделившиеся от животных организмы могут показать нам, как жизнь началась на Земле.

Это не просто о курице или яйце, это о самой сущности жизни, которая начала свой путь через миллиарды лет эволюции. Поэтому, хотя вопрос кажется простым, ответ гораздо глубже и интереснее, чем мы могли бы себе представить.