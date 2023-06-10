От ядерной войны до восстания искусственного интеллекта: 7 наиболее вероятных вариантов апокалипсиса

Цивилизации не существует вечно. Ацтеки и майя этому подтверждение. Войны, болезни, изменение погодных условий, природные катаклизмы и голод неоднократно приводили к хаосу и руине. Человечество сейчас тоже сталкивается с множеством серьезных экзистенциальных угроз.

О том 7 наиболее вероятных причинах, которые могут привести к гибели человеческой цивилизации, пишет Science News .

7 место - инопланетное вторжение

Нападение инопланетян на Землю маловероятно в ближайшее время. Даже если враждебные внеземные цивилизации существуют, им придется пройти очень долгий путь, чтобы добраться до нас.

Если бы космические пришельцы все же атаковали нас, они могли бы легко уничтожить все человечество. Очевидно, что они владели бы очень развитыми технологиями для межзвездных путешествий, поэтому люди не смогли им противостоять.

6 место - удар астероида

Реальной угрозы пока нет, но вероятность такого варианта апокалипсиса больше, чем вторжение инопланетян. Ведь астероид уже однажды уничтожал целую популяцию динозавров.

Большой метеорит смог бы спровоцировать огромные разрушения на Земле, пожары, после которых наступило бы глобальное похолодание.

Большой астероид может стать причиной гибели человечества (фото: freepik)

5 место - гибель пчел

Если все пчелы умрут, то скоро все люди тоже. По прогнозам экспертов, человечество смогло бы еще продержаться всего 4 года. Без этих насекомых невозможно опыление многих важных культур.

Однако сейчас маловероятно, что человеческая раса полностью вымрет без насекомых-опылителей.

4 место - восстание искусственного интеллекта

Уже существует множество литературы, в которой описывается угроза, которую представляет для цивилизации искусственный интеллект. Большинство таких угроз сейчас минимальны, но поскольку системы искусственного интеллекта прогрессируют, то разрушительный потенциал искусственного интеллекта будет создавать все большую угрозу.

Некоторые утверждают, что в будущем, когда цивилизация будет использовать роботов, компьютерный вирус с возможностями ИИ может стать оружием для злонамеренной кибератаки.

Поручение искусственному интеллекту управлять ядерным оружием, может стать очень опасным. Военные уже используют технологии ИИ и в будущем все чаще будут использовать дроны и другое роботизированное оружие на его основе.

Некоторые ученые серьезно заявляют об опасности ИИ (фото: freepik)

3 место - пандемия

Человечество пережило пандемию Covid-19, его жертвами стали миллионы людей по всему миру. Сейчас ученые горят, что вирус со значительно более высоким уровнем смертности, чем от коронавируса, может убить достаточно людей, чтобы привести к катастрофическим последствиям.

Эту опасность предполагали давно, но в большинстве игнорировали. В 1988 году молекулярный биолог и лауреат Нобелевской премии Джошуа Ледерберг предупредил, что вирусы и другие микробы представляют собой угрозу в бесконечной борьбе за господство на планете и не факт, что человечество выигрывает в ней.

2 место - ядерная война

После Второй мировой ядерная война была наиболее вероятным сценарием конца цивилизации. После распада Советского союза риски снизились до тех пор, пока Россия в 2022 году снова не начала угрожать миру ядерным оружием.

В январе Bulletin of the Atomic Scientists перенес часы конца света на 90 секунд до полуночи, что стало самым близким к глобальной катастрофе в истории часов. Причиной тому стали заявления Кремля.

И если Россия не инициирует ядерный холокост, то есть еще угроза от Северной Кореи, Китая, Ирана и других стран.

Вероятность ядерной войны сейчас самая высокая со времен Холодной войны (фото: freepik)

1 место - изменение климата

Ученые уже больше века предупреждают, что выбросы углекислого газа могут изменить планету. Более высокие средние температуры, более жаркое лето, таяние морского льда, сильные засухи, больше лесных пожаров, более сильные ураганы и еще более сильные штормы уже сигнализируют о глобальных изменениях на планете.

Исследования описывают многочисленные негативные последствия для сельского хозяйства, здоровья людей и социального благополучия. Катастрофическое изменение климата может спровоцировать войны, голод и революции.