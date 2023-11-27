Что будет с ценами на "новогодние" фрукты и при чем здесь блокада границ

Экзотические фрукты в Украине выросли в цене, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Почему так происходит рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.
Дело в том, что блокада границ оказала существенное влияние на сектор импортированных экзотических фруктов. Стоимость доставки через заблокированные границы выросла в 2 - 2,5 раза, соответственно цены сегодня ощутимо больше.
"Для примера стоимость одного манго сегодня составляет 180-300 грн и выше на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Попович.
Если мандарины сейчас входят в сезон и не имеют непредсказуемых ценовых колебаний, то в случае с грейпфрутами и апельсинами происходит переходный период, когда заканчивается сезон Африканской продукции, а Турция и Испания на рынок еще не поступили, поэтому здесь немного выросла цена.
"По состоянию на сегодняшний день грейпфрут стоит 65-75 грн за кг и цена 12% дороже, чем в аналогичный период прошлого года, а апельсин стоит 58-70 грн за кг и дороже на 10%, чем в конце ноября 2022", - рассказала эксперт.
По словам Татьяны, уже с конца декабря, когда на рынок войдут турецкие и испанские апельсины и грейпфруты, ситуация стабилизируется, а цены снизятся, это привычная история для этих фруктов.
Что касается ананасов, то они сейчас вошли в сезон, предложение достаточно, аномальных скачков в ценах не зафиксировано. Оптовая стоимость ящика ананасов сегодня только на 9% выше, чем в прошлом году, учитывая курс инфляции, это приемлемая маржа.
Как мы ранее писали, в Украине стремительно падает в цене покупаемый все фрукт.
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