Что будет с Россией после войны: профессор Гарварда назвал два сценария

Профессор Гарварда предполагает, что будущее государства-террориста базируется на двух сценариях. Однако каким будет финальный аккорд России, зависит от победы Украины.
Об этом профессор Гарвардского университета и директор Украинского исследовательского института в Гарварде Сергей Плохий заявил в интервью "Голосу Америки".
По словам профессора, есть несколько сценариев.
"Режим выживает и изолируется, продолжает как-то дальше себе существовать. Второй вариант - может произойти падение режима", - говорит Плохий.
В случае прекращения существования режима на повестке дня возникнет вопрос Чечни или будущего Дагестана, Бурятии.
По словам ученого, как раз сегодня растет напряжение между центром и этими республиками.
"Так что какие-то варианты предсказать трудно, но ключевым фактором будет, насколько действительно будет решительной украинская победа. И придет ли она", - отметил он.
Сергей Плохий считает, что все опять-таки будет зависеть от хода российско-украинской войны, от успешности контрнаступления и насколько долго этот режим сможет удержаться.
"Все, что я могу сказать, что проигранные войны в русской и советской истории традиционно приводят к падению режимов. Революция 1905 года происходила в контексте плохих новостей, пришедших с японской войны. Революция 17-го года следовала так называемому патронному голоду 1915 года в российской войне Первой мировой войны. Афганская война предшествовала развалу Советского союза", - объясняет он.
В то же время, профессор добавляет, что с точки зрения идеального диктатора Путин делает все, чтобы довести свою страну до краха.
По мнению ученого, настоящая антипутинская коалиция существует только за границей.
"Любая антипутинская активность сегодня невозможна в России, она возможна только за границей. Или они хорошие россияне, или полудобрые, совсем недобрые и так далее, это те круги, которые имеют наибольший шанс прийти к власти после этой войны, после режима, и украинцам нужно будет с ними строить отношения", - считает Плохий.
Раньше мы показывали, как изображали Россию в карикатурах прошлых веков.
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