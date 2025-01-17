Что будет, если постоянно заряжать телефон до 100%: многие об этом не знают

Многие из нас привыкли оставлять телефон на зарядке до полного заполнения батареи, даже не задумываясь о последствиях. Однако регулярная зарядка устройства до 100 процентов может повредить аккумулятор и снизить его эффективность.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие риски несет постоянная зарядка до 100 процентов и как правильно ухаживать за аккумулятором, чтобы он служил дольше.

Литий-ионные аккумуляторы испытывают стресс при поддержании 100 процентов заряда, что может ускорить снижение емкости.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуется поддерживать уровень заряда от 20 до 80 процентов, когда это возможно. Такая практика снижает нагрузку на аккумулятор и помогает поддерживать его работоспособность в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить, что, когда вы заряжаете телефон после достижения 100 процентов, возникает явление, известное как "капельная зарядка". Это означает, что при длительном подключении телефона к зарядному устройству он попадает в цикл: теряет небольшое количество заряда и снова заряжается.

Это не только приводит к избыточному расходу энергии, но и повышает температуру устройства. Со временем накопление тепла может привести к долговременному повреждению аккумулятора и снижению его общей производительности и срока службы.

Хотя редкое перезаряжание не окажет значительного влияния, регулярная привычка так делать может привести к преждевременному износу батареи.

Apple и Samsung предлагают настройки для продления срока службы батареи и замедления ее старения (фото: The Conversation)

Советы по продлению срока службы аккумулятора

Устанавливайте последние обновления программного обеспечения, чтобы устройство соответствовало улучшениям энергоэффективности от производителя.

Используйте оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, так как параметры мощности (амперы, вольты и ватты) у несертифицированных зарядных устройств могут отличаться и не соответствовать стандартам безопасности.

Избегайте воздействия высоких температур на телефон. Apple и Samsung заявляют, что их устройства лучше всего работают при температуре окружающей среды от 0 до 35 градусов по Цельсию.

Ограничивайте зарядку до 80 процентов от полной емкости и не допускайте падения заряда ниже 20 процентов.

Не оставляйте телефон подключенным к зарядному устройству на длительное время, например на ночь, и отключайте его от сети, если батарея зарядилась до 100 процентов.

Размещайте телефон в месте с хорошей вентиляцией во время зарядки, избегайте его нахождения под одеялом, подушкой или телом, пока он подключен к источнику питания.

Следите за состоянием батареи, чтобы выявить необычные тенденции, например чрезмерное время зарядки или быструю разрядку.

Если вы заметили, что телефон сильно нагревается или задняя часть вздулась, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.