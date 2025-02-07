Что будет, если не мыть мясо и птицу перед употреблением? Развеян старый миф

Почему не стоит мыть сырое мясо и яйца?

Дело в том, что вода из-под крана не уничтожает вредные бактерии, такие как Salmonella, Listeria и E. coli. Зато брызги воды могут разнести их по всей кухне - на поверхности, посуду и другие продукты.

А вот термическая обработка (жарка, варка, запекание) гарантированно уничтожает все вредные бактерии. Поэтому, вместо мытья, стоит сосредоточиться на правильной термической обработке и соблюдении правил гигиены на кухне.

Как готовить продукты?

Вместо мытья, следуйте этим простым правилам:

Готовьте мясо, птицу и яйца при правильной температуре . Используйте кулинарный термометр, чтобы убедиться, что продукт достиг безопасной температуры.

. Используйте кулинарный термометр, чтобы убедиться, что продукт достиг безопасной температуры. Храните сырые и готовые продукты отдельно , чтобы избежать перекрестного загрязнения.

, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Тщательно мойте руки и кухонные поверхности после контакта с сырым мясом, птицей или яйцами.

Что говорят эксперты?

Такие авторитетные организации, как CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) и USDA (Министерство сельского хозяйства США), подтверждают: мытье мяса не делает его безопаснее.

Забудьте о привычке мыть сырое мясо, птицу и яйца! Это не только не нужно, но и может быть опасным. Доверьтесь термической обработке и соблюдайте правила гигиены на кухне, и тогда ваша еда будет не только вкусной, но и безопасной.