Что будет с гербом СССР с "Родины-мать": автор тризуба предложил оригинальное решение

Что сделать с демонтированным гербом СССР

"Советский Союз был абсолютно террористическим режимом - репрессии, голодоморы, смерть. Он вместе с Гитлером под этим символом начал Вторую мировую войну. Зачем нужен этот символ? Я приравниваю его к свастике", - заявил Алексей.

При этом добавил, что он против того, чтобы ломать серп и молот.

"Ломать нельзя. Демонтировать и перемещать - можно. Экспонировать по-разному можно, отвезти в музей тоталитаризма, например. Разбивать - нельзя. Пусть потомки решают, что с этим делать", - отметил скульптор.

При этом добавляет, что его нужно хранить в перевернутом виде.

"Когда ты переворачиваешь символ, он не действует, он повален. Под ногами у статуи "Родина-мать" есть темный зал, куда не попадает свет. Очень символично, герб должен быть расположен возле ног монумента. Он должен быть повален, перевернут и подсвечен кроваво-красными фонарями, чтобы из темноты исходил этот символ терроризма, символ несправедливости. Я считаю, что дети должны знать о нем, чтобы это никогда не повторилось", - заявил Пергаменщик.

Демонтаж советского герба из монумента "Родина-мать" (фото: РБК-Украина)

Как создавался тризуб для монумента

Алексей Пергаменщик также рассказал о том, как работал над созданием тризуба.

"Я не видел своей семьи два месяца. И вся моя команда тоже так работала: лучшие 3D-дизайнеры, лучшие архитекторы, очень известные. Куча людей коллегиально принимала решения. Мы проводили совещания ночью, расходились до комендантского часа буквально за 15 минут, чтобы просто успеть добежать домой. И это было по выходным и по праздникам", - говорит Алексей.

Он признается, что перебрал до 30 вариантов тризуба, когда работал над созданием эскиза.

"Это были и графические варианты, и варианты в 3D-моделях. Я лично лепил макеты в масштабе один до тридцати, несколько штук из пластилина, достаточно большие: 50 сантиметров в высоту. Я вываривал реальные образцы из нержавеющей стали, поднимал их на тросах вверх, вывешивал на щите, отходил и смотрел. Затем снова заходил, обрезал вверху, потом снова отходил и смотрел. И так циклы повторялись", - говорит скульптор.

Тризуб весит более 400 кг (фото: GettyImagеs)

Также Пергаменщик отмечает, что читал множество литературы: по геральдике, по истории и даже законотворческую литературу.

"Я общался с автором тризуба, которого утвердили в Конституции в 1992 году, мы советовались с ним, как правильно его разместить. Он имел пожелание, чтобы центральное отверстие тризуба - так называемый зуб - чтобы верх этого центрального отверстия был расположен строго по арифметическому центру щита. И архитекторы делали идеальный проект, который соглашался потом в Минкульте, а затем соглашался в Кабмине вместе с макетом из пластилина, который я сделал своими руками в масштабе один до тридцати", - вспоминает скульптор.

Автор тризуба отмечает, что при разработке было очень важно, чтобы украинский герб не был тяжелее серпа и молота.

Сам же тризуб размером 4,5 на 7,5 м весит более 400 кг, его изготовили из европейского металла. Автор скульптуры признается, что его уже начали называть "Леша-тризуб".

"Эта статуя гениальна (монумент "Родина-мать" - ред.) не только с точки зрения инженерного искусства - там все до миллиметра совпадает - она гениальна еще и с точки зрения самой художественной композиции. Она одета в древнеримский хитон - она не одета в какую-то совковую одежду. Она отсылает нас к зарождению европейской классической скульптуры, искусства. Стоп у нее не видно - так изображали, например, на Парфеноне. У нее такая же прическа, у нее такие же пропорции головы к телу, как, например, у Венеры Милосской", - говорит скульптор.

Тризуб на монумент установили рано утром 6 августа (фото: GettyImages)