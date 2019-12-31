Зі щитом! Воїни душевно привітали українців з Новим роком (відео)

Бійці ЗСУ просять не забувати тих, хто тримає небо над Різдвом
Воїни ЗСУ на передовій на Донбасі тепло і душевно привітали українців із новорічними та різдвяними святами. Бійці опублікували відео зі Святим Миколаєм і також організували спеціальний марафон на підтримку захисників України.
Військовослужбовці 10-ї гірничо-штурмової бригади зняли справжній короткометражний фільм-виставу із Сантою в головній ролі, який прийшов до бійців з подарунками. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці підрозділу ГШБр.
Як розповів Гліб Бабич з позивним "Ледар", який і перевтілився на Святого Миколая, рік 2019-й що минає - був важкий.
"Але ми як і раніше разом. Я знаю твої бажання, знаю твої думки, знаю чого ти хочеш. Тому - все буде добре. І з тобою, і з Україною. Чудеса відбуваються не тільки в небі Різдва. Але вони там починаються. Будьте щасливі! Слава Україні!" - написав він у мережі.
Бійці ЗСУ привітали українців з Новим роком та Різдвом (Фото: скріншот)
Так військовий разом із рідною бригадою привітав співгромадян з Новим Роком 2020 та Різдвом.
Бабіч також написав зворушливі вірші для вітального відео.
Відео: Військові зняли ролик з привітанням українців з Новим роком та Різдвом
"Люба Україно! 10 гірсько-штурмова бригада і Святий Миколай (позивний Санта) - вітають тебе з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай щастя буде в кожній хаті, а янголи - над кожною людиною. Наша країна народжена для любові і процвітання. Будьте щасливі. І не забувайте тих, хто тримає небо над Різдвом. Зі щитом! Слава Україні!" - йдеться у підписі до ролика.
Крім того, в прес-центрі ООС виклали ще одне відеопривітання, в якому українські військові читають проникливий вірш поета Михайла Плосковітова "У свята".
Коли вночі у дім, квартиру, хату
Прийде Різдво, ялинка і вогні -
Згадай, хоч на хвилинку, про солдата,
Який в окопі мерзне на війні.
Який своє Різдво зустріне в полі
Під кулі свист і вітру коляду…
Хай спогад твій йому тамує болі,
Хай щира згадка піднімає дух,
Бо у пройдешнім році щастя й туга
Змішались в датах, цифрах, іменах…
Яке ж Різдво без батька, сина, друга…
Які ж свята, коли іде війна.
І в час, коли годинник цокне в тиші
Й по вінця буде келих. Щастя… сміх…
Не говори тостів хвалебно-пишних,
А помолись за мертвих
і живих.
Відео: Воїни ЗСУ душевно привітали українців з новорічними святами
"Цим відео ми починаємо вітальний марафон на підтримку захисників України. Надсилайте ваші відео-поздоровлення, а ми їх обов'язково опублікуємо і передамо нашим воїнам на передову", - написали ОСи.