"Единственный мой друг". Интересные и неизвестные факты о Варфоломее Шевченко - брате Кобзаря

Жизнь Варфоломея Шевченко

Родился 11 июня 1821 года в Кирилловке. Рано стал сиротой и был усыновлен купцом, по другим источникам - стал крепостным господином Энгельгардтом. Учился в Кирилловской школе, где впервые узнал о существовании своего родственника – Тараса. Он ему приходился троюродным братом, старше 7 лет.

Во взрослом возрасте Варфоломей смог выкупиться из крепостного права. Он женился и переехал жить в Корсунь в 1857 году. С тех пор работал управителем у князя Павла Лопухина, сражавшегося еще с Наполеоном.

Варфоломей воспитал 6 детей, взял на воспитание дочь сестры. В общей сложности у него родилось 18 детей, но 12 из них умерли в раннем возрасте.

Варфоломей и Тарас Григорьевич

Варфоломей Григорьевич Шевченко был для Тараса Шевченко "искренним родным братом", "единственным искренним другом". Об их духовной близости свидетельствуют строчки писем, факты, зафиксированные в документах. Их взаимная симпатия впоследствии переросла в большую дружбу, которую оба пронесли до последних дней жизни.

Со своим знаменитым родственником Варфоломей познакомился заочно в 1837 году, отвечая на письма Тараса к родному брату Никиты, который был женат на сестре Варфоломея Мотре. Впервые они встретились в 1844 году в Кирилловке.

Потом виделись там же в 1845-м. Однажды он услышал из уст поэта строки из поэмы "Кавказ" и испытал настоящий шок: "Я слушал, притаив дух; волосы у меня поднялись дыбом".

Тарас Григорьевич во время приезда в Украину в 1859 году побывал в Корсуне. Жил у Варфоломея Григорьевича около двух месяцев. Он искренне полюбил семью брата, особенно 11-летнего сына, который пел ему песни, по которым, по его выражению, "упивался". Вставал Шевченко очень рано и шел рисовать глухие, густые уголки сада.

В своих "Споминанках..." Варфоломей Григорьевич пишет о том, как поэт пел. Он так глубоко переживал слова и мелодию, что его чувства передавались и слушателям. Казалось, "его песня говорит"; "иногда, было, на исходе песни задрожал его голос, и на длинные усы скатятся из глаз слезы".

Тарас Григорьевич очень любил детей Варфоломея Григорьевича, в частности, Иосифа. Почти в каждом письме к Варфоломею Тарас Шевченко вспоминает этого мальчика. Гостив у названого брата, Тарас Григорьевич брал Иосифа на этюды. Общение с Шевченко навсегда врезалось в память парня, и он впоследствии то же начал писать стихи.

Именно Варфоломей Григорьевич мы должны благодарить за воспоминания о детских годах Тараса и его первые попытки рисования.

"Естественную способность Тараса к живописи заметили в селе с детства, а в школе нарисованные на грубой серой бумаге лошади и москали" - рассказывал Варфоломей Шевченко о прилепляемых на стене в доме Гончаренко, школьного товарища Тараса.

Иногда Тарас рисовал углем на амбаре или на конюшне, рисовал петухов, людей, церкви.

Варфоломей Шевченко (фото: Википедия)

"В июне 1859 года сижу я как-то в своей хате, смотрю - въезжает простая телега, запряженная парой: в телеге сидит кто-то с большими усами, в парусиновом сером пальто и в летней шляпе; вижу, он прошел мимо дверей моей хаты - и прямо в ворота.

Я подумал, что это, наверное, кто-нибудь из тех, кто ищет себе работу в экономиях... Выбежал на улицу и пошел навстречу приезжему, он тем временем успел уже пройти через двор в другие двери - и в сени; я вернулся, смотрю: он открывает дверь в хату и говорит мне: "Ну, узнаешь или нет?". Я не мог опомниться!.. "Отец родной!" - только вскрикнул и опрометью бросился к нему на грудь!.. Это был Тарас!

Мы молчали и горько рыдали, как дети, обнявшись. Выбежала моя жена, и тоже в слезы... В это мгновение мы все будто онемели: слов не было, только слезы так и катились. Так мы молча стояли на одном месте и рыдали слезами радости, пока не подошел извозчик Тараса и не спросил, что ему делать", - писал в воспоминаниях Варфоломей.

Именно Варфоломею доверил Шевченко сокровенную мечту купить землю над Днепром и построить хижину. Для этого они посетили Канев. Искали вместе землю над Днепром. Нашли ее между Каневом и Пекарями на горе Мотовиловщине. Жестокая судьба не позволила завершить дело с покупкой земли, Тарас Шевченко вынужден был навеки покинуть родную сердцу Украину.

Почти два года пытался Варфоломей Григорьевич выполнить просьбу поэта. Между ними началась оживленная переписка. Сохранились 23 письма поэта к Варфоломею и 11 от него к поэту. В начале 1861 года Варфоломей Григорьевич наконец-то нашел небольшой кусок земли на Монашеской горе в Каневе, ставший в мае того же года вечным убежищем поэта.

Варфоломею Григорьевичу открыл душу Тарас, мечтая найти себе "верную супругу". Благодаря Варфоломею знаем о 18-летней Харите, которая жила в его семье, о ее отказе выйти замуж за "старого и лысого" жениха…

Последние дни Тараса Шевченко

Свой последний день рождения Тарас Григорьевич провел в Петербурге - дома, в постели. Он в тот момент сильно страдал от водянки. К нему приходили друзья, зачитывали праздничные телеграммы. На тот момент Шевченко просил больше опиума и постоянно спрашивал, когда придет врач.

Однако врач ему не сильно помог, а ночью состояние еще ухудшилось. Тарас Григорьевич не мог лежать - он сидел, стонал, гасил, а потом снова зажигал свечу. На рассвете ему стало немного легче, он попросил чаю и убрать в спальне. Спустился в мастерскую и там упал и мгновенно умер.

Его смерть стала трагедией, но ожидаемой. Потому что в последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем: ревматизм, порок сердца, полиартрит, цирроз печени и водянка.

Друзья знали, что Тарас Григорьевич хотел вернуться в родную Украину, пусть даже в гробу. Но в те времена перевозки - это большой проект, на который нужно было деньги и время. Временно был похоронен в Петербурге, на Смоленском кладбище. А путешествие тела Шевченко в Украину началось только 8 мая и длилось целых две недели - во многих крупных городах правили панихиды и собиралась толпа.

В главном соборе Полтавы петь не разрешили, ведь был "политическим заключенным". Киевские власти впустили похоронную процессию в город только после продолжительных раздумий. Но запретила транспортировать тело по суше, чтобы не провоцировать многолюдного шествия. Впрочем, это не помогло.

В телегу с гробом впряглись киевские студенты и девушки. В Киеве к телу Шевченко стали сходиться люди. На следующий день собралась большая толпа. Настоятель церкви отец Петр говорил, что не видел столько прихожан даже во время Владимирского крестного шествия.

На пути к Каневу Шевченко сопровождали тысячи украинцев. В конце концов поэта перезахоронили 22 мая 1861 года.

Семья приготовила место для Тараса Шевченко на Щекавицком кладбище в Киеве. Однако это не соответствовало завещанию. Было предложение - похоронить его возле Выдубицкого монастыря, однако запротестовал Григорий Честаховский. Говорил, что Тарас Григорьевич перед смертью приказал похоронить его на горе под Каневом - недалеко от того места, где хотел приобрести участок.

В Каневе поэта пели в Успенской церкви. Варфоломей Шевченко договорился о погребении родственника на кладбище возле храма. Но снова вмешался Честаховский - настоял, чтобы могила была на горе.

Варфоломей Шевченко с внучкой Александрой (фото: Википедия)

Роль Варфоломея

Варфоломея поразила смерть Тараса. О могиле брат Тараса Григорьевича заботился почти 30 лет. Он арендовал землю на горе Тарасовой горе, потому что купить ему не разрешали и он ежегодно платил по 2 рубля серебром, а уже в конце жизни выкупил ее. Добился, чтобы вокруг ничего не строили и не превратили это место в коллективное кладбище.

Об искренности и добропорядочности Варфоломея Шевченко говорит и то, что узнав о болезни Ивана Сошенко, друга Т. Шевченко, который жил в Корсуне, он послал дочь Анну ухаживать за художником, а когда Сошенко умер, похоронил Ивана Максимовича за свой счет и впоследствии установил гранитное надгробие.

Варфоломею Григорьевичу Шевченко пришлось пережить преследования со стороны имперской власти. Спасаясь от них, он часто менял работу и место жительства.

Политическая "благонадежность"

В 1864 году Варфоломея Григорьевича обвинили в политической "неблагонадежности" и он переехал с семьей в город Шендеровка Каневского уезда. Там он получил должность лесника. Именно в Шендеровке Варфоломей написал "Воспоминания о Тарасе Григорьевиче Шевченко", напечатанные в 1876 году во Львове. Благодаря этим воспоминаниям стало много известно о жизни Тараса Григорьевича.

Умер Варфоломей в день своего рождения - 11 июня 1892 года в селе Буряковка Радомысльского уезда, где доживал свой век у дочери.

"Умер как святой, никому не докучая своей болезнью, умер при полном сознании, всех прощая и благословляя". Его могила была на кладбище близ Чернобыля - сейчас она утеряна.