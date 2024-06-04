"Искренняя любовь заслуживает уважения": 5 украинских звезд, публично поддержавших ЛГБТ-сообщество

Оля Полякова

"2024 год на улице! Почему мы до сих пор только говорим о равных правах вместо того, чтобы реально дать их?

Пока кто-то переживает, что радуга превратит их в геев, людям приходится оформлять фиктивные браки с друзьями. Потому что тебя не пустят в реанимацию к любимому человеку, не скажут о плене или ранении и вообще пошлют в одно место.

Даже на опознание в морг тебя не пустят, потому что юридически ты любимому человеку - никто. Во время войны равные права особенно нужны всем гражданам нашей страны. Нет печати в паспорте - для государства ваших отношений не существует.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Сейчас у нас "зависли" два законопроекта - №5488 и №9103. Которые буквально дают две простые вещи. Первая - нельзя бить человека, потому что вам не нравится, с кем он или она идет за руку. Вторая: позволяют оформить отношения тем, кто хочет их оформить. И пока их не примут, будут все равны, но некоторые будут равнее", - написала певица.

Также она призвала поддержать сбор ЛГБТ-сообщества для защитников и защитниц на Бахмутском, Купянском, Харьковском, Донецком и Сумском направлениях.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Анатолий Анатолич

"Мне кажется очевидно, что сейчас наша страна борется за право быть и существовать.

Людям внутри нашей страны не надо бороться за это право. Право быть собой.

Любить свой дом, любить себя, любить того, ту, кого ты хочешь.

Я ярчайший пример того, что пугалки о том, что кто-то насмотрится на LGBT, и станет носить платья и целоваться с пацанами, это миф и абсолютная чушь. Потому что если бы это было так, то я уже встречался бы с Рикки Мартином, ведь в моей сфере меня окружает большое количество представителей LGBT.

Но нет, я люблю женщин (одну, другие просто нравятся), но с уважением отношусь к выбору людей (кроме того, когда кто-то голосовал на опоблок). Всех обнял(дружески)", - высказался шоумен.

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Женя Галич

"Уже начался месяц прайда. Месяц гордости и свободы быть тем, кто ты есть!

С начала полномасштабного вторжения я присоединился в ряды сил обороны и на боевых встречал очень разных людей, которые пропагандировали разную любовь.

Искренняя любовь - всегда заслуживает уважения, не важно насколько она традиционная в глазах общества.

На войне и в гражданском мире важны только чувства, не имеет разницы... или традиционные... за свое отдали жизнь!", - написал певец.

МамаRikа

"Люди должны любить, как хотят и с кем хотят. И имеют право узаконить свои чувства. Мы же не в мезозое живем. Выключайте свои старорежимные настройки. Не пишите мне: «А если бы ваш сын» и т.д. - это только его жизнь, его выбор. Я буду любить его всегда. Я сама когда-то давала жару и это был очень крутой опыт. И я вам скажу, не против повторить", - поделилась Mamarika.

MamaRikа высказалась ЛГБТ (фото: instagram.com/mamarika_official)

Алексей Суханов

"...я поддерживаю прайд-месяц и, вообще, ЛГБТК-сообщество, потому что иначе и быть не может!

...считаю, что каждый человек имеет право на уважение к себе и свое гарантированное и достойное место в равноправном обществе, потому что лучше быть собой, чем проживать не свою жизнь только из-за того, чтобы кто-то чего-то не подумал!...

плюньте на то, что говорят или могут сказать/подумать!....у человека только одна жизнь и ее надо ПРО-ЖИТЬ!...особенно сейчас, в наши такие трагические времена...а если Вас не понимают, то разве это Ваша проблема?...для тех, кто никак не поймет есть книги, развитие, умные люди, критическое мышление, в конце концов, психиатры!", - прокомментировал тьелеведучий.

Алексей Суханов о ЛГБТ (фото: instagram.com/suhanov.official)