Щеня, яке паскудить: Мураєв "відзначився" висловлюванням про політв'язнів у Білорусі

Мураєв не бачить нічого поганого в діях Лукашенка, і не вважає, що політичні в'язні піддаються тортурам.

"Тут всі говорили, що Лукашенко нагадує сусіда, який когось вбиває в сусідній квартирі. Ви знаєте, він мені більше нагадує сусіда, який карає щеня, яке паскудить у нього в парадній. І це, напевно, правильно", - заявив нардеп, лідер партії "Наші".

Такі слова викликали обурення у ведучого, який зазначив, що в Білорусі в катівнях знаходяться в тому числі і його знайомі журналісти.

"Дивіться, Євгене. Те, що ви зараз говорите для мене особисто... бо сидять мої колеги... оскільки їх там мучать..." - різко відреагував Шустер.

"Кого мучать?"- перепитав Мураєв.

"Всіх, кого там взяли. Всіх, кого знаю!.. Ви отримайте відомості, ви ж людина..."- зазначив ведучий передачі.

На це політик і власник телеканалу "Наш" раптово завів розмову про нібито утиски представників ЗМІ в Україні.

"Ми на якому місці знаходимося по переслідуванню інакомислення?"- поставив питання Мураєв.

"Зачекайте. Якщо такий, як ви, стоїть біля мікрофона і говорить те, що він говорить - значить у нас поки є свобода слова", - відрізав ведучий простим фактом.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі за три місяці майже вдвічі збільшилася кількість політв'язнів.

Також ми писали про те, що нещодавно Лукашенко видав фейк про нібито тотальні злидні в Україні та голодних людях, і що "олігархи ешелонами вивозять чорнозем".

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Віталій Кличко прокоментував слова Володимира Зеленського про їхні взаємини та обшуки у структурах Київської міської державної адміністрації.



Заслужений лікар України Ольга Голубовська різко висловилася про систему охорони здоров'я у нашій країні.



Також у ефірі відомі українські лікарі пояснили, що думають про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.



Політики, до слова, теж висловилися про звільнення Степанова і пояснили - це добре чи погано для країни.



Також у прямому ефірі сталася суперечка між Віталієм Кличком і Давидом Арахамією про корупцію у Київській міській адміністрації та про розвиток столиці.