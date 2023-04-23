Еще вчера были в антитрендах, а сегодня снова на пике моды. Как выглядят самые стильные джинсы 2023 года

Самые модные джинсы 2023 года

Вещи, которые вышли из моды и пылятся в вашем шкафу, не торопитесь выбрасывать или отдавать кому-то. Порой они снова быстро входят в моду. Именно так произошло с джинсами слоуч - они снова будут в трендах в 2023 году.

Название slouchy происходит от английского "объемный" или "громоздкий". И пошив этих джинсов именно так и выглядит. Прототипом стиля были штаны-бананы, которые были в моде еще с 1960-х годов.

Совсем недавно появились джинсы МОМ, которые быстро завоевали популярность. Вместе с МОМ на модные рынки вышли и слоучи.

Несколько лет они были популярны, а потом медленно начали скатываться в антитренды. Но в 2023 году их снова можно доставать из шкафа, так как это будет самая популярная модель штанов.

Самые модные джинсы 2023 года (фото: instagram.com)

В чем эффект слоучей

В таких джинсах завышенная посадка с акцентом на талии, они свободны на попе и в бедрах, а к щиколоткам зауживаются. Сейчас на пике моды - модели, которые едва доходят до щиколотки и их можно носить как с балетками и кроссовками, так и с высоким каблуком.

Особенность этой модели заключается в том, что они подходят практически любой женщине, с любым типом фигуры. На "пышных" дамах они смотрятся невероятно стильно и подчеркивают округлости, а на худых девушках - скрывают недостатки, визуально создав объем в нижней части бедер. Также такие джинсы отлично смотрятся на женщинах, у которых широкие плечи и узкие бедра.

Девушкам невысокого роста стоит выбирать модели, которые выше щиколотки - чтобы визуально удлинить ноги, а дамам высоко роста наоборот - модели с длинной ниже щиколоток, чтобы сгладить высокий рост.

Слоучи отлично комбинируются с блузами, майками, футболками, свитерами. Самое оптимальное - приталенный и облегающий вверх.

На ноги можно надевать кеды, ботинки челси, балетки, лоферы, туфли и босоножки на каблуках. А вот обувь на платформе стоит подбирать с осторожностью, чтобы не сделать образ более тяжелым.

Кроме того, джинсы слоучи не обязательно нужно выбирать синих оттенков. В этом году модными будут также джинсы бежевые, мокко, а также - хаки.

Самые модные джинсы 2023 года (фото: instagram.com)