ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Безработные украинцы могут получать по 6700 гривен ежемесячно: как это сделать

Украина, Суббота 09 сентября 2023 20:37
UA EN RU
Безработные украинцы могут получать по 6700 гривен ежемесячно: как это сделать Фото: безработные украинцы могут получать по 6700 гривен ежемесячно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Безработные украинцы могут получать ежемесячно по 6700 гривен. Для этого необходимо присоединиться к проекту "Армия восстановления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, проект "Армия восстановления" уже работает в 19 регионах Украины. Он стартовал осенью прошлого года. К нему присоединились уже 48 тысяч безработных, которые получили 305 млн гривен.

Участникам проекта предлагают выполнять общественно важные работы. На этот период с ними заключают трудовой договор. Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 гривен в случае работы целый месяц.

Чаще всего безработных привлекают к:

  • работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
  • разгрузки, расфасовки и доставки гуманитарной помощи;
  • предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения переселенцев;
  • плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонта военной амуниции;
  • помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
  • разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистки железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
  • обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
  • строительству защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;
  • работам по заготовке дров для нужд военных и населения.

Безработица в Украине

По состоянию на июль 2023 года безработица в Украине упала до исторического минимума. В июле количество зарегистрированных безработных упало до 112,3 тысячи, тогда как в прошлом году было более 296 тысяч.

Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Размер минимальной помощи по безработице сократили с 1800 до 1000 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
виплати
NEWS
В МИД раскритиковали слабое заявление G20 о Украине
В МИД раскритиковали слабое заявление G20 о Украине
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит