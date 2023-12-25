Еще много. Сколько церквей УПЦ МП осталось в Украине: инфографика
19 октября Верховная Рада поддержала законопроект, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ. Однако, несмотря на это, в Украине все еще остается немалое количество церквей УПЦ МП.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Опендатабот.
Сколько церквей покинули Московский патриархат
589 украинских религиозных громад перешли от патриархата страны-агрессора к Православной церкви Украины с начала полномасштабного вторжения.
Больше всего религиозных учреждений изменили свой патриархат в:
- Киевской области - 138
- Хмельницкой - 125
- Винницкой - 67
В прифронтовых регионах такой динамики не наблюдается. Там церкви остались при патриархатах, с которыми были и раньше.
Сколько церквей УПЦ МП еще есть в Украине
Сейчас 8 193 церкви Украинской православной церкви Московского Патриархата продолжают действовать в стране.
Ранее появилась обязанность таких религиозных учреждений указывать в названиях принадлежность к РПЦ, однако 8 119 (99%) из них до сих пор не сделали этого. В таком случае примечание к названию прибавляют принудительно.
Однако за время полномасштабной войны только 59 религиозных учреждений принудительно получили названия, указывающие на связь с РФ.
Больше всего церквей, связанных со страной-агрессором, зафиксировано в:
- Донецкой области - 683
- Винницкой - 534
- Днепровской - 527
- Хмельницкой - 506
В Киевской области зафиксирована 301 церковь УПЦ МП.
Раньше мы рассказывали, как во Львове священнику выдали повестку.
Читайте также, что говорят в ВТО о благословении однополых отношений в Ватикане.