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Счастье будет внезапным: кто из знаков Зодиака обретет любовь в день святого Валентина

Кому из знаков Зодиака повезет в день святого Валентина (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на февраль обещает некоторым представителям зодиакального созвездия приятные изменения в личной жизни. Неожиданное счастье посетит именно в день всех влюбленных, 14 февраля.

Кто из знаков Зодиака обретет любовь в день святого Валентина, рассказали в Sante Plus.

Телец

День всех влюбленных у Тельца будет наполнен любовью и теплом. Им обычно не нужна особая дата, чтобы поделиться чувствами с окружающими. Но именно в этот день чувственность и удовольствие будут на высоте. А еще в этот день Тельцы смогут показать свою любовь коллегам и друзьям.

Лев

Стоит сосредоточиться на подарке заранее, так как именно он покажет истинные чувства и намерения близкому человеку. Подарок станет отправной точкой для новых отношений или даже для перехода на новый, более серьезный уровень в уже существующей паре.

Дева

В день святого Валентина Дев охватит очень сильными чувствами. Этот праздник станет одним из самых романтичных в жизни. Не исключено, что очень важную роль сыграет умение Дев прощать и принимать других людей.

Скорпион

Самые интересные события у Скорпионов будут разворачиваться дома. Они могут пригласить туда важного для них человека. Не забудьте приготовить подарок, который четко скажет о ваших чувствах и намерениях.

Козерог

День святого Валентина станет идеальным моментом для Козерога, чтобы получить ответы на свои вопросы. Вы сможете понять свои чувства, определить истинные ожидания в отношениях.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, для кого из знаков Зодиака февраль станет сложным месяцем.

А еще писали о том, у кого из знаков Зодиака жизнь в феврале кардинально изменится.

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