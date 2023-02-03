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Февраль станет сложным месяцем: для кого из знаков Зодиака конец зимы будет неудачным

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Пятница 03 февраля 2023 06:34
Февраль станет сложным месяцем: для кого из знаков Зодиака конец зимы будет неудачным Этим знакам Зодиака в феврале 2023 года грозят неприятности (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на февраль 2023 года обещает конец зимы для нескольких знаков Зодиака очень напряженным. Возможны тяжелые испытания, трудности, проблемы, которые придется стойко перенести.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых февраль 2023 года станет самым неудачным месяцем. Об этом сообщает Sante Plus.

Близнецы

Работа станет основной заботой Близнецов в конце зимы. Различные препятствия могут заставить задуматься о смене работы. Конкуренты передышки не дадут и придется упорно работать. А вот об успехе или стабильном отдыхе Близнецам сейчас лучше не думать.

Придется снять розовые очки и увидеть мир таким, какой он есть. Возможны перепады настроения, душевное спокойствие будет нарушено, а атмосфера дома - напряженная. Чтобы справиться с трудностями, представителям этого знака придется использовать всю свою мудрость и зрелость.

Рак

В феврале этого года удача отвернется от Раков. Эмоции представителей этого знака будут переливаться через край, а это сильно отразиться на проектах и работе. Могут быть задержки, изменения статуса на работе, раздражительность и разочарование. Нужно проявить бдительность, чтобы не попасть в ловушки конкурентов. В личной жизни избегайте споров с членами семьи.

Ракам придется сохранять хладнокровие перед лицом трудностей, с которыми они столкнутся. Не стоит бояться перемен и это поможет преодолеть критические ситуации. Могут быть финансовые расходы, особенно в ближайшие дни. Чтобы не остаться в минусе, нужно поискать баланс между доходами и расходами.

Водолей

Астрологи предупреждают, что для Водолеев февраль тоже станет не самым удачным месяцем и придется столкнуться со множеством проблем. Рабочая нагрузка сильно возрастет, появится больше обязанностей и это сделает жизнь более напряженной. Давление извне повлиять и на личную жизнь, могут быть странные мысли и желания, воспоминания и даже депрессия.

Еще Водолеям стоит быть осторожнее со своими словами, так как они могут навредить другим людям. Прибыль в этом месяце может упасть, но это временное явление. Нести ответственность за свою работу будет сложнее.

Кстати, ранее мы писали о том, для кого из знаков Зодиака 2023 год станет самым счастливым в жизни.

А еще рассказывали о том, для кого из знаков Зодиака февраль станет незабываемым месяцем.

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