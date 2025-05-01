Счастливый цвет месяца: какой маникюр привлечет удачу и любовь в мае 2025

Что такое цвет везения

Это такой цвет, используя который ближе и чаще возле себя в конкретный месяц, можно притягивать удачу, прибыть, любовь и везение. Также эти цвета необходимо использовать в моменты важных дел, переговоров и т.д.

Счастливый цвет на май 2025

Финансово удачные оттенки на май: землисто-желтый, горчичный, теплый желтый крем.

Поэтому, чтобы получить денежную прибыль или успех в новых начинаниях необходимо выбирать такие оттенки маникюра в мае, а также добавлять его в повседневные луки.

"Это тот цвет, который приносит удачу, его можно использовать в деталях, гаджетах, в заставке на телефоне, чтобы привлечь везение", - отметила блогерша Astro Muse Mari.

Желтый маникюр на май 2025

Пастельный желтый - нежный и деликатный, подходит для повседневного стиля и офиса. Хорошо смотрится как на коротких, так и на длинны ногтях разной формы.



Денежный маникюр на май 2025 (фото: instagram.com/stephanieramos.studio)

Френч с желтым кончиком - альтернатива классическому французскому маникюру. В тренде - асимметричный или "косой" френч.



Необычный френч на весну 2025 (фото: instagram.com/swaknails)

Желтый маникюр и цветочный принт - отличный вариант на весну. Обратите внимание на маленькие ромашки или минималистичные цветы.



Маникюр с ромашками (фото: instagram.com/the_gelbottle_inc)

Желтый с неоном или геометрией - для вечеринок и фестивалей. В 2025 году снова возвращается мода на графические элементы.



Волнистый маникюр (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Желтый маникюр - это яркий оттенок, который прекрасно подходит к атмосфере мая, когда все вокруг расцветает. В мае 2025 года тренды в nail-дизайне смещаются в сторону естественности, но с креативными деталями - значит, желтый идеально вписывается, если выбрать правильный оттенок и стиль.



Нежно-желтый маникюр на май (фото: instagram.com/heygreatnails)