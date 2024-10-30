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Счастливый цвет месяца: какой маникюр привлечет удачу и любовь в ноябре

Денежный маникюр на ноябрь 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Существует мнение, что для каждого месяца в году есть определенный счастливый цвет, который можно использовать в интерьере, одежде, аксессуарах и маникюре.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким цветом гель-лака необходимо покрывать ногти в ноябре, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь.

Счастливый цвет на ноябрь 2024

Финансово удачный цвет на ноябрь - это черный цвет. Поэтому, чтобы получить денежную прибыль или успех в новых начинаниях необходимо выбирать такой цвет для маникюра, а также добавлять его в повседневные луки.

Денежный маникюр на ноябрь 2024 (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Черный маникюр

Для тех, кто любит классику, подойдет однотонное черное покрытие. Вы можете поэкспериментировать и покрыть ногти матовым топом или добавить декоративные элементы.

Однотонный маникюр (фото: instagram.com/beautycare_bygiulia)

Еще один вариант - нюдовый маникюр с различными геометрическими фигурами на нем. Их можно нарисовать от руки или же использовать специальные пластины для стемпинга – то есть перенести на ноготь рисунок с помощью специального штампа.

Маникюр с черными деталями (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Также можно сделать вариант омбре. Для такого покрытия характерно использование нюдового бежевого и черного. Эта комбинация не выходит из моды уже несколько сезонов подряд, ведь является удачной альтернативой классическому французскому маникюру.

Черный маникюр омбре (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Цвет для привлечения любви в ноябре 2024

В то же время есть еще один цвет, который можно использовать, если вы хотите привлечь любовь, новые знакомства или улучшить уже имеющиеся отношения с партнером. Это синий цвет.

Маникюр для привлечения любви (фото: instagram.com/sansilt)

Синий маникюр

Если вы еще не экспериментировали в этом сезоне, сделайте ярко-синие ногти. Этот цвет идеально подходит для тех, кто любит неброские акценты и ухоженные ногти.

Синий маникюр (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Еще один вариант - совместить в одном маникюре несколько разных оттенков синего. Такой оригинальный маникюр можно дополнить серебристыми блестками.

Несколько вариантов в одном маникюре (фото: instagram.com/nadiamontiel_nailstudio)

Ранее мы рассказали, что красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде.

Также читайте про 7 идей стильного "френча" с яркими кончиками.

Для написания материала были использованы такие источники: блог Astro Muse Mari, страницы мастеров нейл-арта в Instagram Makeup Giulia, Queenie Nguyen, Julia Diogo, nadiamontiel_nailstudio, Alesya Sansilt.

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