Не щадять нікого: в Мінську силовики затримали десятки жінок, включаючи екс-Міс Білорусь

Протести в Мінську тривають. У неділю, 8 листопада, в центрі Мінська на площі Свободи білоруські силовики затримали близько 20 жінок, які брали участь у протестному марші.

Серед затриманих також "Міс Білорусь - 2008" Ольга Хижинкова. Всіх демонстранток посадили в автозаки і повезли. Про це повідомляє ТАСС.

Ольга Хижинкова (фото: instagram.com/volgena)

Затримання в Мінську 8 листопада (відео: YouTube)

За даними Вільного Об'єднання Спортсменів Білорусі, силовики також затримали відомих білоруських спортсменів - легкоатлета Андрія Кравченка і кікбоксера Івана Ганіна, які часто висловлювали свою думку про ситуацію в країні після виборів і виступали проти насильства.

Андрій Кравченко та Іван Ганін (фото: instagram.com/sos_by_2020)

У момент затримання обидва спортсмени знаходилися в машині на одній з парковок в центрі Мінська.

За свідченнями очевидців, затримання відбувалося жорстко і супроводжувалося криками "хочеш, як в Україні?", "а що ти, **** собі думав!?". Руки спортсменам відразу затягнули будівельними стяжками.

Зараз місцеперебування Кравченко і Ганіна невідоме.

Затримання в Мінську 8 листопада (відео: YouTube)

Співробітники білоруського ОМОНу оточили практично весь квартал в районі проспекту Переможців, вулиць Мельникайте і Заславльська, а також проспекту Машерова.

Затримання в Мінську 8 листопада (відео: YouTube)

Саме тут були великі групи учасників "Маршу народовладдя", які так і не змогли організувати ходу.

Затримання в Мінську 8 листопада (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Мінську силовики почали затримувати навіть школярів.

Ми писали також про те, що в Білорусі силовики витягують людей прямо з квартир.