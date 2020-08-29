Шашлик з цього м'яса буде соковитим і ніжним: не переплутайте!

Шашлик – символ теплої погоди, відпочинку і проведення часу наодинці з природою. Попри те, що це найпопулярніша страва для приготування поза власною кухнею, обирати найкраще м'ясо для неї вміють лише одиниці. Які частини найкраще обирати для шашлику з баранини, свинини чи яловичини – читайте нижче.

Як розповідає пресслужба супермаркету "Класс", шашлики можна готувати з будь-якого м'яса, однак треба вміти обирати правильну частину для приготування.

Шашлик з баранини вийде смачним, якщо взяти м'якоть з задньої ноги, корейку або вирізку. Реберця баранячі для шашлику використовують, але не дуже часто. Однак, якщо ви любитель кісточок, спробувати можна.

Для шашлику зі свинини найкраще взяти ошийок - це частина туші, розташована уздовж хребта на шиї, при цьому рекомендується повністю видалити з нього сало. Такий шашлик буде м'яким і соковитим. Також можна використовувати вирізку, корейку, ребра. Більш сухим вийде шашлик з окосту - частини туші з невеликою кількістю жиру. Цю частину свинини краще гарненько замаринувати. Взагалі, свинина добра тим, що з багатьох її частин можна приготувати смачний шашлик. Питання лише в тому, як і протягом якого часу маринувати м'ясо. А ось м'ясо, розташоване в задній частині, використовувати для шашлику не слід - воно вийде занадто жорстким і сухим.

На відміну від свинини, шашлик з яловичини може вийти жорстким. Через це яловичина вимагає більш тривалого маринування. Якщо ви вирішили смажити шашлики саме з цього м'яса, то краще взяти яловиче філе або груднину. Задня нога яловичої туші також придатна для приготування шашлику, проте використовувати рекомендується тільки внутрішню частину або ж окремі місця з тонкого і товстого краю. З яловичих сортів м'яса кращим вибором для шашлику вважається телятина.

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