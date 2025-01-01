"Шантарам" и "Код да Винчи" вживую: 5 путешествий по локациям из любимых фильмов
Места, где разворачиваются важные события в любимых книгах и фильмах, иногда становятся такими же яркими персонажами, как и сами герои. Они будто оживают, даря нам возможность окунуться в атмосферу, которую мы так любим.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о местах, которые стали знаковыми благодаря литературным и кинематографическим произведениям.
Париж в стиле "Кода да Винчи"
Париж - это не только город для романтических прогулок, но и место, где хранятся самые глубокие тайны человечества. В книге и фильме "Код да Винчи" этот город становится полем для разгадки загадок, хранящихся веками. Вот почему, если вы хотите почувствовать этот необычный Париж, лучше отправиться на экскурсию, следуя за подсказками, оставленными в Лувре.
Что можно увидеть в Париже:
- Вандомская площадь - место, где Кэрри Лэнгдон разгадывает одну из самых глубоких загадок.
- Лувр - его знаменитые пирамиды и залы имеют свою особую таинственность, которую можно почувствовать только здесь.
- Церковь Сен-Сюльпис - мистическое место, которое привлекает внимание не только религиозным значением, но и своей историей.
- Булонский лес - прекрасное место для прогулок среди природы, которое стало частью французской культуры.
- Шато Виле - величественный замок, играющий важную роль в книге, а его невероятная атмосфера не оставит вас равнодушными.
Шато Виле (фото: Википедия)
Таиланд в стиле "Пляжа"
Индийские острова, ставшие основной локацией фильма "Пляж", восхищают своими пейзажами и оставляют незабываемые впечатления. Это место идеально подходит для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и исследовать безграничные красоты природы. Важно помнить, что места, которые вы увидите, не обязательно будут такими, как в фильме, но их магия все равно будет настоящей.
Что делать в Таиланде:
- Посетить знаменитые пляжи на острове Пхи-Пхи, которые стали фоном для известных сцен фильма.
- Пройтись по столичным улицам Бангкока и почувствовать ту энергию, которая царит в этом городе.
- Открыть для себя местные рынки и торговые улицы, где найдете много интересного, от сувениров до экзотических продуктов.
- Пройти сквозь джунгли к настоящему пляжу "рая", где герои фильма переживали свои лучшие моменты.
Пляжи Пхи-Пхи (фото: Википедия)
Индия и Мумбаи в стиле "Шантарама"
Уютные, но опасные улицы Мумбаи, где происходят захватывающие приключения главного героя книги "Шантарам", предоставляют неповторимую атмосферу для тех, кто хочет окунуться в местную жизнь. И хотя большая часть фильма была снята в Австралии, дух Индии живет в каждой сцене. Это место идеально для тех, кто хочет увидеть другую сторону мира, полную загадок и приключений.
Что посмотреть в Мумбаи:
- Посетить храм Ват Пхо и увидеть знаменитую статую Лежачего Будды.
- Пережить энергию ночной жизни в окрестностях Каосан-роуд.
- Посетить местные дворцы и старинные храмы, хранящие тайны прошлого.
- Покупки на местных рынках и посещение элитных ресторанов - все это даст вам ощущение того, что вы стали частью этой городской легенды.
"Ворота в Индию", Мумбаи (фото: Википедия)
Нью-Йорк в стиле "Секса в большом городе"
Нью-Йорк - это не просто город. Это большая сцена для тех, кто ищет свое место в мире, как и герои сериала "Секс в большом городе". Если вы хотите почувствовать этот особый стиль, вам стоит побывать в местах, ставших частью сюжета, и не забыть о маленьких деталях, которые делают этот город таким неповторимым.
Что делать в Нью-Йорке:
- Прогуляться по улицам Вест-Виллидж и остановиться в кафе Magnolia Bakery для вкусностей.
- Посетить Бруклинский мост, чтобы почувствовать атмосферу сериала.
- Выйти на прогулку по знаменитым кварталам города, где проходят все главные события.
- Остановиться в местных ресторанах и кафе, где вам предложат те же блюда, что и героям сериала.
Бруклинский мост (фото: Википедия)
Лондон в стиле "Приключений Паддингтона"
Лондон, как и город в книгах Майкла Бонда, имеет свой особый колорит и атмосферу, возбуждающую любопытство к каждому уголку. Если вы путешествуете с детьми или просто хотите почувствовать себя частью этой милой истории, найдите время для посещения мест, ставших культовыми благодаря Паддингтону.
Что увидеть в Лондоне:
- Статуя Паддингтона на одноименном вокзале - место, где любят фотографироваться туристы.
- Магазин, где происходили приключения мишки, - в нем можно найти настоящие лондонские сувениры.
- Посетить один из самых известных парков Лондона, Примроуз-хилл, который часто появляется в книгах и фильмах.
- Попробовать мармеладный сэндвич в местах, где герой находил свои маленькие радости.
Статуя Паддингтона (фото: Википедия)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Listverse, Lifehacker, Википедия.