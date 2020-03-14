Гороскоп на тиждень: ці знаки Зодіаку чекає казкова удача

Гороскоп на березень 2020 пророкує удачу для різних знаків Зодіаку в різні періоди. На тижні, що відкривається з 15 березня недільним днем, найуспішнішими знаками будуть Тельці, Близнюки та Діви. Їм буде везти в різних аспектах: комусь у коханні, комусь у кар'єрі, а комусь у творчості та інших аспектах.

Тельці

Тельцям протягом усього тижня супроводжує удача. Це прекрасний час для спілкування з друзями, в тому числі через інтернет. Якщо ви є завсідником якого-небудь форуму або співтовариства, то можете познайомитися з цікавими людьми та взяти участь у захоплюючому обговоренні якої-небудь теми. Вливаючись в колективний процес, ви будете відчувати себе потрібним і корисним членом суспільства. На цьому тижні, швидше за все, ви будете налаштовані мрійливо і творчо. Вас навряд чи зацікавлять звичайні повсякденні справи, а потреба в нових враженнях буде тільки рости. Тому на цьому тижні ви зможете знайти гарні засоби самовираження, досягнете великих успіхів у творчості.

Близнюки

У Близнюків на цьому тижні можуть відбутися позитивні зрушення в кар'єрі. Можливо, розшириться коло вашої професійної відповідальності, або вам запропонують більш статусну посаду. Також ви зможете ближче познайомитися з впливовими людьми, які будуть готові надавати вам допомогу і підтримку. Але для того, щоб це сталося, вам, можливо, доведеться погодитися на істотні зміни в повсякденному життєвому ритмі. Якщо у вас є шкідливі звички, то на цьому тижні прекрасний час для боротьби з ними. Спробуйте кинути палити або вживати алкоголь (якщо для вас це було важко), і ви здивуєтеся, як легко зможете покінчити з цим. Тиждень сприятливий для участі у спортивних змаганнях. У цей час не можна лежати на дивані – необхідно активно діяти й домагатися поставлених цілей.

Діви

У типових Дів на цьому тижні прекрасний час для щасливого особистого життя. Встановлюються гармонійні стосунки в шлюбі й любові. З боку партнера будуть йти однозначні сигнали назустріч вашим побажанням. У першій половині тижня слід обговорювати з другою половинкою найбільш спірні та гострі питання. Завдяки компромісу ви зможете досягти гармонії та взаєморозуміння. Крім того, ви можете відкрити для себе партнера з іншого боку, аж до того, що заново закохаєтеся в нього. Не виключено, що кохана людина зробить вам коштовний подарунок типу ювелірної прикраси. Гарний час для відвідування розважальних заходів, ігрових клубів, концертів, танцмайданчиків, весіль і ювілеїв.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, яким знакам Зодіаку скоро пощастить.