Шаманская впервые высказалась о скандальном "побеге" Ханумака из Украины (видео)

Так, Шаманская высказалась о том, знает ли она о планах своего бывшего, "эмигрировавшего" в США. По словам блогерши, сам Ханумак ей об этом не говорил.

"Я не знаю, достоверна ли информация, что он прямо эмигрировал, я такой не слышала формулировки из его уст", - отметила Шаманская.

Шаманская, Ханумак и их сын (фото: instagram.com/shamankaa)

При этом она добавила, что не обсуждала с Ханумаком его планы уехать из Украины. Блогерша и ее бывший находятся в "не очень хороших отношениях".

"Общий язык мне найти с ним очень сложно и трудно. Хотя я, ради сына, пытаюсь это делать. Я к сожалению не могу за него отвечать... Сама ничего интересного сказать не могу, потому что не знаю", - призналась Алина.

Шаманская и ее сын (фото: instagram.com/shamankaa)

Шаманская также выразила надежду на то, что ее отношения с бывшим не влияют на их сына Артура. Недавно она привезла его в Украину, ведь с начала полномасштабной войны ребенок находился в США.

Кстати, именно этим Ханумак объяснил свое внезапное желание уехать за границу. Впрочем, планирует ли он возвращаться в Киев сейчас, когда его сын дома, юморист не рассказывает.

Руслан Ханумак (фото: instagram.com/hanumak)

"Для меня главная задача - это чтобы мой сын понимал, что его родители друг друга уважают, как бы там ни было. Но конкретно для моего сына эта информация очень важна, не буду уточнять, является ли это правдой с моей стороны, но сын имеет это знать", - объяснила блогерша.

"Так что я пытаюсь его, знаете, в купол такой, защитить его. Чтобы наши с бывшим мужем отношения негативные никак на него не влияли", - резюмировала она.