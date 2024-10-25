Шаманская "уколола" Беднякова за то, что он "кинул" жену с двумя детьми: шоумен резко ответил

Так, под постом Бедянкова о разводе Алина оставила комментарий, в котором написала, что «никто не в праве лезть в личную жизнь». Впрочем, судя по ее тексту, сделала она наоборот.

Также знаменитость предположила, что инициатором разрыва Андрея и Насти стал именно шоумен.

"Пост очень грустно-романтический... И это ваша жизнь. Никто не в праве туда лезть. Но сейчас сложно даже представить чувства женщины, которая осталась одной на том краю света с 2-мя детьми в чужой стране... которая еще совсем недавно признавалась через сторис в любви своему единственному мужу, отцу своих детей...который сказал ей, что там "на том краю света" будет безопаснее!...но, как оказалось - нет более безопасного места на земле, чем - семья", - написала Шаманская и пожелала Насте сил пережить это.

Андрей Бедняков и Настя Короткая (фото: instagram.com/biedniakov)

Некоторые пользователи сети считают неуместным комментарий блогера в этой ситуации и не понимают, почему звезда считает, что это Бедняков ушел от жены, а не наоборот.

"А откуда вы знаете?! Может ей и не нужна поддержка?! Может она сейчас чувствует себя счастливой, как бы не было...может ей наоборот стадо лучше...и она как будто отпустила большой груз.... Не судите по себе .. у всех по разному!", "Аж не выдержала. Это классическое "никто не в праве туда лезть, но", "А почему вы не допускаете мысли, что это инициатива Насти, и она наконец-то захотела быть свободной? Все меняется. И можно расставаться даже с тем, кого до сих пор любишь, если вы не знали", - пишут юзеры под комментарием Алины.

Шаманская ответила: "если это развод публичный, то и публично нужно говорить о том, что женщина с детьми, которая проживает одна в другой стране, нуждается в поддержке. Даже если решение развестись она приняла сама. Это ничего не меняет. Я пишу это исключительно из своего собственного опыта. Мой комментарий не имеет целью кого-то уколоть. кто я такая чтобы лезть в чужую жизнь".

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

Позже в своих stories ведущая высказалась о коллегах, которые всегда пытаются усидеть на двух стульях, когда звездные пары разводятся.

"Когда друзья, знакомые, комментаторы, если это публичная пара, пишут: "Желаю счастья вам обоим и пройти обоим этот путь. То есть это желание усидеть на двух стульях, когда ты знаешь, что он, например, мудак, который ей изменял. В этом случае она реальная жертва, которую просто бросили", - сказала знаменитость.

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Бедняков не промолчал

Так, юморист, намекая на "экспертную оценку" Шаманской, заявил, что его пост о разводе - это "не просто милый текст", а ему действительно очень больно.

"Если вы думаете, что это просто милый текст в посту, то вы ошибаетесь. Вы не представляете, как мне больно Вы, сук@, даже не представляете. Очень много советов, поучений. Причем обожаю "мысли" профессионалов, решивших залезть и дать свою оценку.

"Бросил с двумя детьми" Ок. Бейте меня. Главное: не трогайте семью. За них - оторву голову! А я выдержу. Я всю жизнь отбиваюсь от такой", - эмоционально написал Бедняков.

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Также он добавил, что они с Настей никогда не "играли" в Instagram, а всегда транслировали правду.

"Мы никогда не были в тусовке «розовых» блогеров с идеальным миром и жизнью, которых много, это идеализирует Я никогда не хотел, чтобы вы нас идеализировали. Всем спасибо за поддержку. Бедняков", - подытожил блогер.

Отметим, что утром 25 октября экс-ведущий шоу "Орел и решка" сделал пост, в котором заявил, что разводится с женой, актрисой Анастасией Короткой. В своем публичном заявлении шоумен поблагодарил избранницу за все их "путешествие" и вспомнил совместные щемящие мгновения в течение отношений.

Сама артистка пока развод пока не комментировала.