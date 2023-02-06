Безумно вкусный паштет из курицы, который готовится за 2 минуты: рецепт

Рецепт куриного паштета

"Наверное, вы варили хоть раз бульон из домашней курицы. Не бройлерной, такой что продают на наших базарах бабушки. А разваренная, мягкая ножка той же курочки с домашней яичной лапшой - это едва ли не самое лучшее блюдо из птицы. А вот грудка, честно говоря, мне всегда была сухой.Ну не фанат я "белого мяса", но пище пропадать нельзя. Так я нашел способ (точнее этот рецепт изобрела моя жена, а я его традиционно немного украл), как сухое мясо из бульона сделать безумно вкусным", - говорит повар.

Величко советует попробовать приготовить паштет из куриной грудки. По его словам, процесс приготовления займет 2 минуты. Отмечает, что этот рецепт можно использовать почти для любого мяса, из которого варили бульон и оно стало сухим.

Ингредиенты:

2 куриные грудки (желательно с кожей) или другое мясо из бульона

50 г поджаренных и очищенных грецких орехов

1 чайная ложка паприки

щепотка специй мира

3-4 ст ложки крем-сыра или сыра лабане

50 г жирного йогурта

2 ст ложки льняного масла (или другого любимого)

соль, перец по вкусу

Как приготовить:

Все ингредиенты перебейте в чаше блендера до однородной пастообразной массы. Если смесь получается густая и не перебивается - добавьте или немного бульона, или еще больше йогурта. Вы должны получить крем - пастообразный паштет или намазку. По текстуре и технологии приготовления такое блюдо более похоже на "рийет" (французский rillettes). Поджарьте хлеб на сливочном масле и нанесите на него куриную намазку. Подавать можно с салатом или маринованными овощами - помидорами и огурцами.

Куриный паштет по рецепту Андрея Величко (фото: Chef Andrii Velychko)