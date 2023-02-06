Безумно вкусный паштет из курицы, который готовится за 2 минуты: рецепт

Куриное филе является одним из самых вкусных видов мяса. Но оно часто получается достаточно сухим. Идеальным вариантом станет приготовление из него паштета. Несколько ложек йогурта и поджаренные грецкие орехи придадут блюду непревзойденного вкуса.
Рецептом куриного паштета поделился одесский шеф-повар Андрей Величко на своей странице Facebook.
"Наверное, вы варили хоть раз бульон из домашней курицы. Не бройлерной, такой что продают на наших базарах бабушки. А разваренная, мягкая ножка той же курочки с домашней яичной лапшой - это едва ли не самое лучшее блюдо из птицы. А вот грудка, честно говоря, мне всегда была сухой.Ну не фанат я "белого мяса", но пище пропадать нельзя. Так я нашел способ (точнее этот рецепт изобрела моя жена, а я его традиционно немного украл), как сухое мясо из бульона сделать безумно вкусным", - говорит повар.
Величко советует попробовать приготовить паштет из куриной грудки. По его словам, процесс приготовления займет 2 минуты. Отмечает, что этот рецепт можно использовать почти для любого мяса, из которого варили бульон и оно стало сухим.
Ингредиенты:
Как приготовить:
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