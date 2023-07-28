Мошенники разоблачены. Укрзализныця рассказала, по каким схемам работают перекупщики (фото)

Схема №1

Мошенник покупает билет заранее как только открывающиеся продажи. Он оформляет билет на свое или вымышленное имя и в таком виде продает пассажиру. В таком случае проводники не пустят человека на борт, потому что имя в билете не совпадает с именем в паспорте.

При этом злоумышленники обещают пассажирам, что у них не возникнет проблем. Когда человек остается на перроне и пытается связаться со своим "продавцом", он уже не отвечает.

В УЗ высмеяли схемы перекупщиков (фото: Укрзализныця)

Схема №2

Как и в предыдущей схеме, перекупщик покупает билет заранее, оформляет его на свое или придуманное имя. После того как он получил заказ, в графическом редакторе меняет фамилию на билете на реальное имя заказчика. Такие билеты действительно трудно отличить от настоящих.

Однако работники УЗ могут легко проверить разницу с помощью сканирования билета или сверки со списком пассажиров. И в этом случае пассажир снова останется "за бортом".

Часто перекупщики прибегают к использованию фотошопа (фото: Укрзализныця)

Схема №3

В 08:00 в первый день открытия продаж пытаются атаковать ботами системы УЗ и с помощью скриптов быстрее других пользователей выкупают билеты.

Такие аккаунты постоянно блокируют, но и "махинаторы" придумывают новые алгоритмы. Если у "перекупщика" уже есть заказчик, он оформляет билет сразу на его фамилию. Если нет, то при получении заказа сдает билет, взятый ранее на любое имя, и тут же выкупает на нужное имя.

На сервисы перевозчика совершают хакерские атаки (фото: Укрзализныця)

Схема №4

"Перекупщики" мониторят возврат билетов другими пассажирами, после чего пытаются сразу их выкупить. Эта схема самая простая, а дальше мошенник может действовать по одной из описанных выше.

Последняя схема базируется на первых двух (фото: Укрзализныця)

Как в УЗ борются с перекупщиками

В Укрзализныце начали блокировать учетные записи подозрительных пассажиров.

В список попадают пользователи, постоянно оформляющие билеты не для себя, а на разных пассажиров (на 10 и более в течение недели). При этом у Укрзализныци есть услуга по оформлению группового заказа.

Аномальная активность по возврату билетов и покупке на другие фамилии тех же мест может стать основанием для временной блокировки.

Для того чтобы вовремя выявлять недобросовестных покупателей, анализируется аномальная активность отдельных учетных записей и если они используются не для бронирования индивидуальных поездок, а для массированного выкупа билетов на различные фамилии - такие учетные записи могут приостанавливаться.

"Помимо блокировки аккаунтов с аномальной активностью УЗ и дальше будет менять процессы и добавлять онлайн-инструменты, чтобы расширять доступность билетов для добросовестных пассажиров и ограничивать сами возможности перепродавать билеты", - отметили в УЗ.