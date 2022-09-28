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В Украине мошенники придумали новую аферу: обманывают с дровами

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Среда 28 сентября 2022 10:46
В Украине мошенники придумали новую аферу: обманывают с дровами Аферисты придумали новую аферу с дровами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине ожидается один из самых тяжелых отопительных сезонов из-за войны с Россией. Мошенники пользуются этим и предлагают украинцам купить дрова по "привлекательной цене".

О новой схеме обмана рассказала на Facebook ведущая Елена Кристина-Лебедь.

В чем состоит схема обмана

Учитывая непредсказуемую зиму, повысился спрос на дрова, обогреватели, буржуйки у украинцев

Поэтому аферисты публикуют объявления "продам дрова/обогреватели/буржуйки". В телефонном разговоре потенциальному клиенту мошенники говорят, что товар стоит недорого и он есть в необходимом количестве.

И вот главная деталь, которая вас должна насторожить. Продавец попросит вам оплатить заказ перед получением. Ни в коем случае не "ведитесь" на это.

Продавец также может "бить на жалость" и рассказывать сказки вроде "Я собираю на ВСУ, закиньте на бензин хотя бы 1500 гривен".

"Если вы задумаетесь, а стоит ли платить заранее неизвестно кому, пойдет тяжелая артиллерия: "Понимаете, я собираю большую партию для ВСУ, как вариант, ваш заказ сформировать в их партию. Но там огромная машина, сбросьте, если вам не жалко для ребят ВСУ (опять манипуляция!), хотя бы на бензин – 1500 грн!!! А остаток за ваш заказ доплатите, как получите товар! То есть 1500 грн – это же в счет вашего заказа! И здесь человек окончательно сдается", - предупредила ведущая.

Никогда не отправляйте деньги вперед, иначе потом можете остаться без них.

Как мы ранее писали, в Киевской области полиция задержала аферистов, которые обманули волонтера.

Читайте также, мошенники обокрали украинцев на полмиллиона гривен.

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