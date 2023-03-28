RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мошенники в Украине придумали новый "развод", прикрываясь "коммуналкой"

Мошенники в Украине обманывают людей (freepok.com)
Автор: Людмила Жукова

Мошенники в Украине придумали новый способ обманывать людей. Так, аферисты звонят жителям страны и сообщают, что у них долги за "коммуналку".

О новой схеме "развода" рассказала Катя Бигуненко в группе Facebook "Аферисты в Украине".

В чем схема обмана?

Так, украинцам с номеров мобильных операторов звонят люди, которые сообщают, что у вас долг за свет. Интересно, что к ДТЕК они никакого отношения не имеют.

"Мне постоянно сегодня звонит бот по поводу задолженности за электричество, которого у меня нет с номеров +380730430503 +380732601774 +380730617139 +380735490678. ДТЕК сообщил, что эти номера к ним никакого отношения не имеют. Будьте осторожны, не перезванивайте на эти номера", - предупредила Катя Бигуненко.

Новые аферисты в Украине (Скриншот Facebook/Аферисты в Украине)

В комментариях некоторые подписчики отметили, что им тоже звонили с похожих номеров и говорили о задолженности.

Как мы ранее писали, на OLX обнаружили циничных аферистов.

Как мы ранее сообщали, в Киеве показали мошенницу, которая "кидала" салоны красоты на дорогущие процедуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
аферисты