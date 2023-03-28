Мошенники в Украине придумали новый "развод", прикрываясь "коммуналкой"

Мошенники в Украине придумали новый способ обманывать людей. Так, аферисты звонят жителям страны и сообщают, что у них долги за "коммуналку".
О новой схеме "развода" рассказала Катя Бигуненко в группе Facebook "Аферисты в Украине".
Так, украинцам с номеров мобильных операторов звонят люди, которые сообщают, что у вас долг за свет. Интересно, что к ДТЕК они никакого отношения не имеют.
"Мне постоянно сегодня звонит бот по поводу задолженности за электричество, которого у меня нет с номеров +380730430503 +380732601774 +380730617139 +380735490678. ДТЕК сообщил, что эти номера к ним никакого отношения не имеют. Будьте осторожны, не перезванивайте на эти номера", - предупредила Катя Бигуненко.
В комментариях некоторые подписчики отметили, что им тоже звонили с похожих номеров и говорили о задолженности.
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