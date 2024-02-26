Мошенники охотятся на пенсионеров: появилась новая схема с идентификацией граждан

В ПФУ предупредили, что неизвестные представляются работниками ведомства и просят у пенсионеров предоставить реквизиты банковских карт. Но специалистам Пенсионного фонда не нужна такая информация для подачи заявки или идентификации, а тем более для возобновления выплат.

"Официально заявляем, что ни для подачи заявления на проведение физической идентификации с помощью видеоконференцсвязи, ни для процедуры идентификации, продления или возобновления выплат уполномоченные работники Фонда не используют для подтверждения личности пенсионера информацию о реквизитах банковских карт. Это не предусмотрено ни одним нормативным документом. ", – говорится в сообщении ПФУ.

Украинцам советуют обращаться в Национальную полицию, если им звонят по телефону с просьбой выдать конфиденциальные данные о банковском счете. Ведь никакой нормативный документ подобных запросов не предусматривает.

Сейчас существует три способа идентификации пенсионеров, которые являются внутренне перемещенными лицами: лично, с помощью Действия. Подпись или возможность прохождения идентификации в режиме видеоконференцсвязи. Подробно все варианты описаны здесь.

Также следует помнить правила безопасности:

1. Не разглашаете данные банковской карты – номер, срок действия, СV-коды, PIN-коды, пароль для входа в онлайн-банкинг, пароли и коды, отправленные в СМС.

2. Изменяйте ПИН-код и пароли после получения карты. Также время от времени меняйте ПИН-код и пароли к онлайн-банкингу.

3. Не отвечайте на подозрительные вопросы по телефону - мошенники часто притворяются работниками банка. Но настоящие работники банка никогда не просят сообщить им персональные данные, пароли, когда и другое.

4. Если вы попали на мошенников и имели неосторожность сообщить им данные - быстро свяжитесь с банком, чтобы заблокировать карту. А потом обратитесь в полицию.