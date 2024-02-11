Вымогают деньги под видом помощи семьям пленных. Украинцев предупредили о мошенниках

В интернете снова активизировались мошенники, которые требуют средства у украинцев под видом помощи семьям пленных или пропавших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

"В частности злоумышленники создают фейковые страницы в соцсетях, где под вымышленными именами распространяют отзывы "благодарности" за якобы оказанную помощь в поиске и возвращении из плена украинских защитников", - пишет КШППВ.

В частности пресс-служба призывает родных и близких людей пропавших или пленных военнослужащих не контактировать с неизвестными лицами, которые предлагают вернуть пленного военного за денежное вознаграждение. Кроме средств, преступники также получат и враг получит и предоставленную информацию.

За консультацией необходимо обратиться на "горячую линию" Координационного штаба по номеру: 0800300529, или же воспользоваться дорожной картой.