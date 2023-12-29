Деньги или слава? Самые известные киберпреступники 2023 года

Неправомерные действия в сети совершают как единичные особы, так и преступные группировки. Самые известные киберпреступления в Украине и мире совершаются обычно группами хакеров, стремящихся выкрасть персональные данные, блокировать работу важных компаний или учреждений или же просто заработать денег.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, Speka, Computer Weekly, Wikipedia, FBI.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде мощных кибератак, всколыхнувших мир в 2023 году.

Самые популярные формы киберпреступлений

На протяжении 2023 года наиболее популярными формами киберпреступлений, по мнению ряда экспертов, можно считать:

фишинг - использование электронной почты, текстовых сообщений и телефонных звонков для получения доступа к личной информации граждан

утечку персональных данных - уничтожение, потерю, изменения, несанкционированное раскрытие или доступ к персональным данным

вымогательство - преступники блокируют или удаляют важные данные или системы и требуют выкуп за восстановление доступа

псевдослужбы поддержки - преступники могут представляться "технической поддержкой" банков, почты или других учреждений и пытаться при этом получить доступ к персональным данным, компьютерным системам и т.п.

инвестиционное мошенничество - обещания невероятных прибылей и выманивание денег у людей и компаний

Каждому пользователю в сети нужна надежная защита (Рixabay)

Киберпреступления в Украине

Согласно данным Госспецсвязи, уровень киберзащищенности в Украине с 2022 года значительно улучшился, среди прочего благодаря технической помощи западных стран и обмену информацией. Кроме того, украинские компании стали более профессионально реагировать на киберриски.

В то же время, эксперты считают, что в 2024 году Украина будет сталкиваться с более сложными кибератаками.

Среди киберпреступлений, совершенных в Украине в течение 2023 года, следует упомянуть:

4 июля 2023 - правоохранители разоблачили 12 участников преступной группировки, которая с помощью фишинга завладела 11 млн грн средств Фонда гарантирования вкладов (группа действовала в Киеве и Днепропетровской области)

7 августа 2023 года - киберполиция накрыла работу мошеннических колцентров в Николаеве, Одессе, Днепре и Кривом Роге (операторы звонили по телефону под видом работников службы безопасности банков и мобильных операторов и узнавали реквизиты карт и коды из SMS-сообщений, чтобы можно было присвоить деньги)

28 августа 2023 - в Украине зафиксировали хакерскую атаку на органы юстиции и нотариата (хакеры распространяли электронные письма с вредоносной программой AsyncRAT в виде вложений BZIP, GZIP или RAR-архива)

"Вычислить" хакера может быть непросто (иллюстративное фото: Рixabay)

Киберпреступления в мире

Одной из крупнейших кибератак в Великобритании стало "нападение" программы-вымогателя LockBit в январе 2023 года на национальный оператор почтовой связи Royal Mail. Команда хакеров потребовала выкуп в размере 70 млн фунтов стерлингов, заблокировала работу службы международной доставки и лишила пользователей и компании возможности посылать письма и посылки за границу.

В мае 2023 года в США группировка под названием Cl0p осуществила шокирующую серию вторжений в более чем 2000 организаций, в результате чего терялся контроль над данными пользователей. Кроме того, хакеры выкрали большой объем правительственных данных. В общей сложности пострадало по меньшей мере 62 млн человек.

На северо-западе Польши в ночь на 25 августа 2023 года произошел "паралич" движения поездов. На железнодорожных частотах радиосвязи преступники начали транслировать сигнал об аварийной остановке поездов, после чего включался гимн РФ и фрагмент речи Путина. Впоследствии специалисты подтвердили, что имела место хакерская атака на железную дорогу.

Департамент государственной инфосистемы Эстонии (RIA) сообщил 28 августа 2023 года о мощной волне кибератак на веб-сайты и сервисы страны. Основными объектами нападения стали транспортные, торговые, коммуникационные и информационно-медийные предприятия. К счастью, эти атаки не привели к серьезным последствиям и были отражены путем реализации дополнительных защитных мер. Ответственность за кибератаки взяла на себя промосковская группа хакеров.

Киберпреступники плюют на совесть (иллюстративное фото: Рixabay)

Наиболее разыскиваемые киберпреступники

Согласно информации американского Федерального бюро расследований (ФБР), наиболее разыскиваемыми киберпреступниками 2023 года стали лица, организовавшие некоторые из самых дерзких и вредных киберпреступлений во всем мире:

группа российских преступников, связанных с вторжениями в энергетический сектор

злоумышленники из Ирана, связанные с вмешательством в президентские выборы в США в 2020 году

граждане Китайской Народной Республики (КНР), обвиняемые в шпионаже и другие

Так выглядит список "наиболее разыскиваемых" киберпреступников (скриншот: fbi.gov)