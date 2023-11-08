Мошенники пользуются новой схемой обмана: завладевают целыми квартирами!

Детали мошеннической схемы

Обычно пострадавшими от аферистов становятся люди в нестабильном эмоциональном состоянии. На этот раз они нашли одинокого мужчину, недавно потерявшего близкого человека.

Мошенники предложили ему обменять двухкомнатную квартиру на меньшее по площади жилье с доплатой. Согласившись, пострадавший получил жилье без надлежащих бытовых условий, да еще и арендованное.

После обращения в полицию были установлены лица обманщиков и проведен ряд обысков. Оказалось, злоумышленники проживают в Запорожье и Киеве. У "черных" риелторов изъяли мобильные телефоны, документы и другие вещественные доказательства преступных действий.

Обоим злоумышленника сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах. Им избраны меры предосторожности - домашний арест в период времени с 19:00 до 07:00.

Кроме того, следователи устанавливают причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как не наткнуться на мошенников

Когда арендуете квартиру, помните об этих советах: